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aksam.com.tr
  • 15 Şubat 2020 Cumartesi 23:04
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  • 15 Şubat 2020 Cumartesi 23:04

Mustafa Reşit Akçay: Bu maçı kazanmak çok önemliydi

Mustafa Reşit Akçay: Bu maçı kazanmak çok önemliydi

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Fenerbahçe'yi sahasında 2-1 mağlup eden MKE Ankaragücü'nde Mustafa Reşit Akçay maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Mustafa Reşit Akçay galibiyet için; "Büyük bir camia karşısında galip gelmek, gelecek günlerle ilgili bizi motive edecek ve yakıt olacak. Çok önemliydi, kazandığımız için mutluyuz. Seyircimize armağan ediyoruz, aileme armağan ediyorum. Onlar da bize katlanıyorlar, eşime ve çocuklarıma da armağan olsun. Akıllı oynadığımızı düşünüyorum, kazandık, mutluyum. Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum." dedi.

MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 23. haftada Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Mustafa Reşit Akçay Gençlerbirliği maçı için; "Ankara derbisi çok zor, onlar da iyi takım. Zor bir maç olacak, hak eden kazansın diyeyim." dedi.

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