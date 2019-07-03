Mustafa Pektemek'e Süper Lig'den talip

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde bulunan golcü futbolcu Mustafa Pektemek için Gazişehir Gaziantep'in oyuncunun menajeriyle görüştüğü ortaya çıktı.

Süper Lig'in yeni ekibi Gazişehir Gaziantep, kadrosunu güçlendirmek için Mustafa Pektemek'i gündemine aldı. Pektemek'in bir başka talibi ise hemşehrisi Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı Atiker Konyaspor.

Geçen yıl 1,7 milyon euro kazanan ama Beşiktaş'ta devam etme ihtimali kalmayan Mustafa Pektemek'in en yüksek ücreti veren takımı beklediği ise gelen bilgiler arasında.

Gazişehir Gaziantep'in de Mustafa Pektemek için görüşme yaptığı ve yönetim ile Marius Sumudica'nın toplantısının ardından 30 yaşındaki isimle ilgili kesin karar verilecek.

(Sporx)