Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6352
  • 6,3632
  • 258.155
  • 99.794
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Mustafa Pektemek'e Süper Lig'den talip

Mustafa Pektemek'e Süper Lig'den talip

Mustafa Pektemek'e Süper Lig'den talip

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde bulunan golcü futbolcu Mustafa Pektemek için Gazişehir Gaziantep'in oyuncunun menajeriyle görüştü.

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde bulunan golcü futbolcu Mustafa Pektemek için Gazişehir Gaziantep'in oyuncunun menajeriyle görüştüğü ortaya çıktı.

Süper Lig'in yeni ekibi Gazişehir Gaziantep, kadrosunu güçlendirmek için Mustafa Pektemek'i gündemine aldı. Pektemek'in bir başka talibi ise hemşehrisi Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı Atiker Konyaspor.

Geçen yıl 1,7 milyon euro kazanan ama Beşiktaş'ta devam etme ihtimali kalmayan Mustafa Pektemek'in en yüksek ücreti veren takımı beklediği ise gelen bilgiler arasında.

Gazişehir Gaziantep'in de Mustafa Pektemek için görüşme yaptığı ve yönetim ile Marius Sumudica'nın toplantısının ardından 30 yaşındaki isimle ilgili kesin karar verilecek.

(Sporx)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Unutulmaz sanatçı Kemal Sunal'ın ölüm yıl dönümü
Ben Fero ilk kez açıkladı! Şarkısında Demet Akalın neden geçiyor?
Mesut Özil ile Amine Gülşe'yi orada görenler büyük şaşkınlık yaşadı!
Yatırım yapmıyorum yatıyorum  
Melisa Şenolsun Mafya olmak istiyor
<p>Konyaspor, yeni sezon formalarını ´Diriliş Ertuğrul´ formatıyla tanıttı.</p> <p>Tanıtımda şu i

Konyaspor Formalarını ´Diriliş Ertuğrul´ Formatıyla Tanıttı!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu bakın şimdi neler yapıyor

Ayasofya’nın bilinmeyen mağarası Trabzon'un Ayasofya semtinde semt sakinlerinin bile haberi olmadan ...