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Mustafa Pektemek Trabzonspor yolunda

Mustafa Pektemek Trabzonspor yolunda

Hugo Rodallega’nın ayrılığından sonra forvet arayışlarını sıklaştıran Trabzonspor’a sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yaşı sebebiyle Emmanuel Adebayor’dan vazgeçen Bordo-Mavililer, Mustafa Pektemek’e teklif götürdü. Tecrübeli golcü de Trabzonspor’a sıcak bakıyor.

Rodallega ile anlaşma sağlayamayan, Adebayor’dan da yaşı nedeniyle vazgeçen Bordo-Mavililer, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Mustafa Pektemek’i gündemine aldı. Karadeniz ekibinin oyuncunun menajeriyle bir araya geldiği ve teklifini ilettiği öğrenildi. 30 yaşındaki oyuncunun da Trabzonspor’a sıcak baktığı belirtildi.

(Güneş)

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