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aksam.com.tr
  • 27 Temmuz 2019 Cumartesi 10:44
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  • 27 Temmuz 2019 Cumartesi 13:22

Mustafa Pektemek, Kasımpaşa ile 2 yıllık anlaşma sağladı

Mustafa Pektemek, Kasımpaşa ile 2 yıllık anlaşma sağladı

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Kasımpaşa, Mustafa Pektemek ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Mustafa Pektemek, Kasımpaşa'nın Avusturya kampına katıldı.

Beşiktaş ile sözleşmesi sona erdikten sonra bonservisini eline alan Mustafa Pektemek, Kasımpaşa'ya transfer oldu.

Kasımpaşa, 30 yaşındaki forvet ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Tecrübeli futbolcu, ardından Kasımpaşa'nın Avusturya kampına katıldı.

8 sezon boyunca bonservisi Beşiktaş'ta bulunan Mustafa Pektemek, Süper Lig kariyerinde 207 maça çıkarken 54 gol atıp 25 asist yapmıştı.

(beIN SPORTS)

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