Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0928
  • 6,8568
  • 252.228
  • 88.661
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Mustafa Kaplan: Üç puana iki takım da talip

Mustafa Kaplan: Üç puana iki takım da talip

Mustafa Kaplan: Üç puana iki takım da talip

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda şampiyonluk adaylarından Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beştepe Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Kaplan yönetimindeki idman 1,5 saat sürdü. Antrenmana sakatlıkları süren Brice Djedje ve Wilfred Moke katılmadı.

Isınma koşusuyla başlayan antrenman 6'ya 2 top kapma oyunuyla devam etti. Sonrasında 3 gruba ayrılan futbolcular tek pasla gol vuruşu çalışması yaptı. Sarı-lacivertliler, 3'e 1 şut çalışması ve tam sahada taktik maçla idmanı tamamladı.

"Onlar düşüşte"

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, maçla ilgili yaptığı açıklamada, rakibin 4 haftadır kazanamadığını belirterek, "Onlar düşüşte. Bizim maçı çıkış maçı olarak görüyorlar. Biz de Kayserispor maçından sonra maç kazanamadık." dedi.

 Ligde 37 puanda olduklarını, pazar günü oynayacakları maçı kazanmaları durumunda rahatlayacaklarını belirten Kaplan, şunları kaydetti:

"Ortada 3 puan var, Medipol Başakşehir de biz de talibiz. Bizim kimseden çekinecek tarafımız yok. Onlarda da 4 haftadır kazanamamanın stres ve baskısı var. Onlar da kazanıp şampiyonluk yolunda ilerlemek istiyorlar. Kimin şampiyon olduğu bizi bağlamıyor. Kendi işimize bakıyoruz."

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Pelin Karahan müjdeyi verdi!
İbrahim Kutluay'dan ayrılan Demet Şener'den flaş karar!
O anı paylaştı... Sevgilisi ile hasret giderdi
Behzat Ç. sevenlere müjde! O isim geri dönüyor
Nusret'ten takipçisine 'metrobüs' teklifi
Erzincanlı vatandaşlar, ramazanda Ekşisu Mesire Alanı´ndaki çeşmelerden akan doğal maden suyuna ilgi

Ramazanda Ekşi Suya Yoğun İlgi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Kuzey Ankara Merkez Camisi ve Külliyesi'nden fotoğraflar

Bazda Mağaraları'ndaki gizemli tarih!