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Mustafa Kaplan: Penaltı kararı yanlıştı

Mustafa Kaplan: Penaltı kararı yanlıştı

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalan MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Mustafa Kaplan, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla aleyhlerine haksız penaltı kararı verildiğini savundu.

Karşılaşma sonrasında basın toplantısında konuşan Kaplan, "Üzgünüm ve kırgınım. İlk yarı oyun olarak vasattık. İkinci yarıda çok iyi bir Ankaragücü vardı." dedi.

Bugünkü maçta ilk kez iki oyuncuya şans verdiklerini hatırlatan Kaplan, şöyle devam etti:

"Cebrail Karayel ve Mehmet Sak ilk kez maç oynadı. Cebrail'e teşekkür ediyorum. Çok iyi bir maç çıkardı. Cebrail diye bir oyuncu kazandırdık. İkinci yarıda çift santrfora döndük. Golü bulduk ve öne geçtik. Savunmayı garantiye almak istedik. Olmayan pozisyonda VAR ile maç 2-2 bitti. Taraftarlara teşekkür ediyorum. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Keşke kazansaydık, 39 puan yapıp ligi bitirecektik. Bir penaltı bizim iki puanımızı götürdü."

Ankaragücü'nün içerde 1 maçı kaldığını hatırlatan tecrübeli teknik adam, "Böyle oynayınca korkmuyoruz. Biz gidip Başakşehir'i de yenebiliriz." ifadelerini kullandı.

Golcü oyuncu Dever Orgill'in performansı hakkındaki bir soru üzerine Mustafa Kaplan, "Orgill de düşüş var. Takıma büyük katkı yapmıştır. Buraya gelmemizdeki en büyük etkenlerden birisi." değerlendirmesinde bulundu.

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