Mustafa Kapı, Trabzonsporla anlaştı

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Caner Erkin'e sürpriz talip Caner Erkin'e sürpriz talip Son günlerde ismi eski takımı Fenerbahçe ile anılan Beşiktaşlı Caner Erkin'e Hollanda'dan sürpriz bir talip var. PSV'nin, Ricardo Rodriguez'in bonservisini alamaması halinde Beşiktaşlı yıldız için teklif yapacağı iddia edildi.

Son dakika: Trabzonspor'dan 4 yıllık anlaşma Son dakika: Trabzonspor'dan 4 yıllık anlaşma TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Hastanesi Balıkesirspor'un futbolcusu Rahmi Anıl Başaran, Trabzonspor ile sözleşme imzaladı.

Mert Hakan, Aslan'ın ağzında ama... F.Bahçe gözünü kararttı! Mert Hakan, Aslan'ın ağzında ama... F.Bahçe gözünü kararttı! Ezeli rakipler transferde de birbirlerine girdi... Fenerbahçe, Galatasarayla prensipte anlaşan DG Sivasspor'un flaş futbolcusu Mert Hakan Yandaş'ı kapabilmek için adeta kesenin ağzını açtı.

Fenerbahçe'nin yeni 'Can'ı Fenerbahçe'nin yeni 'Can'ı Transferin gözdesi İrfan Can Kahveci kararını verdi. Genç oyuncu menajerine, yurt dışındaki teklifleri düşünmediğini belirtti ve iki kulübün anlaşması halinde Fenerbahçe formasını giymek istediğini söyledi. Sarı-Lacivertliler bonservis sorununu çözmek için arayışlara girdi.

FC Barcelona da takip ediyordu: Eski Aslan, Trabzonspor'a gidiyor FC Barcelona da takip ediyordu: Eski Aslan, Trabzonspor'a gidiyor Galatasaray'ın sözleşme yenileme teklifini reddettiği için kadro dışı bırakılan ve sarı-kırmızılılarla sözleşmesi sona erecek olan genç yetenek Mustafa Kapı, Trabzonspor ile anlaştı.

100 milyonluk ayrılık! 100 milyonluk ayrılık! Galatasaray yönetimi; Falcao, Belhanda ve Feghouli'nİn satışında sadece bonservisleri düşünmüyor. Koronavirüs salgını sonrasında futbol ekonomisinde de gelirler inanılmaz şekilde düştü. Sarı-Kırmızılılar, takımda en fazla kazanan isimleri göndererek, maaş yükünden de kurtulmak istiyor.