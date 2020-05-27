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aksam.com.tr
  • 27 Mayıs 2020 Çarşamba 15:08
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Mustafa Kapı, Trabzonsporla anlaştı

Mustafa Kapı, Trabzonsporla anlaştı

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Galatasaray'ın sözleşme yenileme teklifini reddettiği için kadro dışı bırakılan ve sarı-kırmızılılarla sözleşmesi sona erecek olan genç yetenek Mustafa Kapı, Trabzonspor ile anlaştı.

Trabzonspor, uzun süredir peşinde olduğu genç futbolcu Mustafa Kapı ile prensipte anlaşma sağladı.

Barcelona dahil çok sayıda Avrupa kulübünün de takip ettiği 17 yaşındaki Mustafa, yaz transfer sezonu açılır açılmaz bordo mavili kulüple sözleşme imzalayacak.

KADRO DIŞI BIRAKILMIŞTI

Geçtiğimiz sezon 23 Aralık 2018'de Sivasspor ile oynanan maçın 90+5'inci dakikasında oyuna giren Mustafa Kapı, Galatasaray tarihinde resmi karşılaşmalarda forma giyen en genç oyuncu (16 yıl 4 ay ve 15 gün) unvanını almıştı.

Galatasaray, yeni sözleşme imzalamaya yanaşmaması gerekçesiyle Mustafa Kapı'yı kadro dışı bırakmıştı.

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