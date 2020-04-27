  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 27 Nisan 2020 Pazartesi 13:03
  • |
  • 27 Nisan 2020 Pazartesi 13:03

Mustafa Kapı, Avrupa olmazsa Trabzonspor'a gidiyor

Mustafa Kapı, Avrupa olmazsa Trabzonspor'a gidiyor

Paylaş

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Bordo-Mavililer, Galatasaray ile sözleşmesini uzatmaya yanaşmayan ve Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Mustafa Kapı'ya teklif götürdü. 17 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor'un teklifine “Avrupa'ya gitme hayalim var. Bu gerçekleşmezse görüşebiliriz” cevabını verdi.

Koronavirüsü salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada gelecek sezona yönelik transfer çalışmalarını sürdüren lider Trabzonspor'dan sürpriz bir hamle geldi. Karadeniz ekibi, Galatasaray ile sözleşmesini uzatmak istemeyince kadro dışı bırakılan 17 yaşındaki Mustafa Kapı için devreye girdi.

TRABZONSPOR'DAN TEKLİF

Son dönemde genç oyunculara yaptığı yatırım ile dikkatleri çeken bordo-mavili kurmayların, Avrupa'ya gideceği iddia edilen Mustafa Kapı'ya, "Kadromuzdaki genç oyuncuların performansı ve onlara verdiğimiz değer ortada. Sözleşmen sona erdiğinde seni de kadromuzda görmek isteriz" mesajı gönderdiği belirlendi.

"AVRUPA OLMAZSA GÖRÜŞÜRÜZ"

Genç oyuncunun, bordo-mavili kulüp tarafından yapılan bu teklife sıcak baktığı belirtilirken, "Avrupa'ya gitme hayalim var. Eğer bu gerçekleşmezse görüşebiliriz" yanıtını verdiği öğrenildi.

30 HAZİRAN'DA BOŞA ÇIKACAK

17 yaşındaki Mustafa Kapı'nın Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek. Menajeri aracılığıyla Avrupa'dan bazı takımlarla görüştüğü ifade edilen Kapı'nın anlaşamaması durumunda Trabzonspor ile masaya oturması bekleniyor. Merkez orta saha olarak görev yapan Kapı, on numara ve ortanın sağında da oynayabiliyor.

İSPANYOLLAR DA PEŞİNDE

Mustafa Kapı ile Trabzonspor'un yanı sıra İspanya'dan birçok kulübünde ilgilendiği belirtiliyor. Temsilcisi Necdet Ergezen, Koronavirüs krizi nedeniyle görüşmelerin durduğunu açıklamıştı.

46 KEZ MİLLİ OLDU

Alt kategorilerde 46 kez milli formayı giyen Kapı, ay-yıldız adına 3 gol kaydetti. 2002 doğumlu yetenekli oyuncu, orta sahada yüksek tekniği ve oyun kurmadaki becerisi ile tanınıyor.

GALATASARAY'DA TARİHE GEÇTİ

Geçtiğimiz sezon 23 Aralık 2018'de Sivasspor ile oynanan maçta 90+5'te oyuna giren Mustafa Kapı, Galatasaray tarihinde resmi maçlarda forma giyen en genç oyuncu (16 yıl 4 ay ve 15 günle) unvanını aldı.

(Sabah)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Serkan Tokat: Pizza ve lahmacun denemelerim oldu, sonuçlar hiç fena değil

title

Beşiktaş'ta Mali Genel Kurul 3 ay ertelendi

title

Stefano Napoleoni Göztepe'de kalmaya karar verdi

Galatasaray'ın futbolcusu Linnes'den evde su şişeleri ile antreman

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray'ın tarihine geçen yıldızı Trabzonspor kapıyor
Galatasaray'ın tarihine geçen yıldızı Trabzonspor kapıyor

Galatasaray'ın tarihine geçen yıldızı Trabzonspor kapıyor

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Bordo-Mavililer, Galatasaray ile sözleşmesini uzatmaya yanaşmayan ve Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Mustafa Kapı'ya teklif götürdü. 17 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor'un teklifine “Avrupa'ya gitme hayalim var. Bu gerçekleşmezse görüşebiliriz” cevabını verdi.

Geleceğin yıldızı olarak gösterilen oyuncu, silahlı saldırı sonucu öldürüldü
Geleceğin yıldızı olarak gösterilen oyuncu, silahlı saldırı sonucu öldürüldü

Geleceğin yıldızı olarak gösterilen oyuncu, silahlı saldırı sonucu öldürüldü

Orlando Louisville Üniversitesi Amerikan Futbol Takımı'nda forma giyen 18 yaşındaki Dexter Rentz, cumartesi akşamı yaşadığı bir saldırı sonrasında vurularak öldürüldü.

Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak depremi
Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak depremi

Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak depremi

Koronavirüsü atlatan ancak bu süreçte tam 10 kilo veren Galatasaray'ın ikinci başkanı, hem kendisi çok korktu hem de ailesini korkuttu. Abdurrahim Albayrak'ın oğulları, kalp ve tansiyon problemi olan 66 yaşındaki babalarının artık Galatasaray'da yöneticiliği bırakıp stresten uzak olmasını istiyor.

Cevad Prekazi AKŞAM'a konuştu: Galatasaray'ın piyangosuyum
Cevad Prekazi AKŞAM'a konuştu: Galatasaray'ın piyangosuyum

Cevad Prekazi AKŞAM'a konuştu: Galatasaray'ın piyangosuyum

Galatasaray'ın unutulmaz yıldızı Cevad Prekazi'den AKŞAM'a çok özel açıklamalar: “Cevad Prekazi olmasaydı Galatasaray şampiyon olur muydu? Olmazdı. Nasıl olacaktı ki? Tanju 39, ben 16 gol attım. Tanju'dan 13 penaltı golünü çıkartıp, benim haneme yaz. 29 golle kral ben olurum.”

Tarihi takas! Terim hem Belhanda'dan kurtuluyor hem de gözdesine kavuşuyor
Tarihi takas! Terim hem Belhanda'dan kurtuluyor hem de gözdesine kavuşuyor

Tarihi takas! Terim hem Belhanda'dan kurtuluyor hem de gözdesine kavuşuyor

Al Nasr'dan Galatasaray'a çok konuşulacak bir takas önerisi geldi. Suudi Arabistan ekibi Ahmed Musa'ya karşılık Sarı-Kırmızılılardan Maicon ve Belhanda'yı istedi. Cimbom'un iki futbolcunun üstüne bir miktar da para istediği öğrenildi. Teknik direktör Fatih Terim, Ahmed Musa'yı daha önce de istemiş ancak oyuncunun yüksek maliyeti sebebiyle transfer gerçekleşmemişti.

Burak Yılmaz Çin'de kriz çıkardı
Burak Yılmaz Çin'de kriz çıkardı

Burak Yılmaz Çin'de kriz çıkardı

Çinlilerin her türlü hayvanı yediklerini ve Çin'den daha çok hastalık çıkacağını söyleyen Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz'ın sözleri Çin basınında geniş yankı buldu.

Galatasaray'da mecburi ayrılık!
Galatasaray'da mecburi ayrılık!

Galatasaray'da mecburi ayrılık!

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gözler UEFA'nın Finansal Fair Play ile ilgili vereceği karara çevrildi. UEFA'nın koronavirüs salgını sebebiyle FFP'yi askıya alması bekleniyor ancak mevcut kararın devam etmesi durumunda Sarı-Kırmızılılar, Luyindama veya Marcao'dan birini satıp transferlere kaynak yaratacak.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.