Mustafa Kapı, Avrupa olmazsa Trabzonspor'a gidiyor

Koronavirüsü salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada gelecek sezona yönelik transfer çalışmalarını sürdüren lider Trabzonspor'dan sürpriz bir hamle geldi. Karadeniz ekibi, Galatasaray ile sözleşmesini uzatmak istemeyince kadro dışı bırakılan 17 yaşındaki Mustafa Kapı için devreye girdi.
TRABZONSPOR'DAN TEKLİF
Son dönemde genç oyunculara yaptığı yatırım ile dikkatleri çeken bordo-mavili kurmayların, Avrupa'ya gideceği iddia edilen Mustafa Kapı'ya, "Kadromuzdaki genç oyuncuların performansı ve onlara verdiğimiz değer ortada. Sözleşmen sona erdiğinde seni de kadromuzda görmek isteriz" mesajı gönderdiği belirlendi.
"AVRUPA OLMAZSA GÖRÜŞÜRÜZ"
Genç oyuncunun, bordo-mavili kulüp tarafından yapılan bu teklife sıcak baktığı belirtilirken, "Avrupa'ya gitme hayalim var. Eğer bu gerçekleşmezse görüşebiliriz" yanıtını verdiği öğrenildi.
30 HAZİRAN'DA BOŞA ÇIKACAK
17 yaşındaki Mustafa Kapı'nın Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek. Menajeri aracılığıyla Avrupa'dan bazı takımlarla görüştüğü ifade edilen Kapı'nın anlaşamaması durumunda Trabzonspor ile masaya oturması bekleniyor. Merkez orta saha olarak görev yapan Kapı, on numara ve ortanın sağında da oynayabiliyor.
İSPANYOLLAR DA PEŞİNDE
Mustafa Kapı ile Trabzonspor'un yanı sıra İspanya'dan birçok kulübünde ilgilendiği belirtiliyor. Temsilcisi Necdet Ergezen, Koronavirüs krizi nedeniyle görüşmelerin durduğunu açıklamıştı.
46 KEZ MİLLİ OLDU
Alt kategorilerde 46 kez milli formayı giyen Kapı, ay-yıldız adına 3 gol kaydetti. 2002 doğumlu yetenekli oyuncu, orta sahada yüksek tekniği ve oyun kurmadaki becerisi ile tanınıyor.
GALATASARAY'DA TARİHE GEÇTİ
Geçtiğimiz sezon 23 Aralık 2018'de Sivasspor ile oynanan maçta 90+5'te oyuna giren Mustafa Kapı, Galatasaray tarihinde resmi maçlarda forma giyen en genç oyuncu (16 yıl 4 ay ve 15 günle) unvanını aldı.
(Sabah)
Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Bordo-Mavililer, Galatasaray ile sözleşmesini uzatmaya yanaşmayan ve Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Mustafa Kapı'ya teklif götürdü. 17 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor'un teklifine “Avrupa'ya gitme hayalim var. Bu gerçekleşmezse görüşebiliriz” cevabını verdi.
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