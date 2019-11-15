Mustafa Denizli'den yeni kehanet: Anadolu takımlarından şampiyon çıkmaz

Denizli’nin açıklamaları şu şekilde:

- Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışı ilginç. Acaba Anadolu'dan bir takım bunu başarır mı?

"Anadolu Takımlarının iddiası şimdilik olabilir ama şampiyon olamazlar. Bunu geçen yıllarda da çok yaşadık. Süper Lig'in daha 3'te birini bile tamamlamış değiliz. Bu köprünün altından daha çok sular geçer. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ikinci devre zirvedeki iddialarını da daha artırırlar. Ligin 22. haftasından sonra durum belirginleşmeye başlar. Puan cetveline de bakarsanız, üç büyüklerle zirvedekiler arasında bir, iki puan fark var. Bir beraberlik veya yenilgi her şeyi değiştirebilir"

“DERBİLER ŞAMPİYONLUĞUN KADERİNİ BELİRLER”

"Özellikle takımların aralarındaki derbi maçları şampiyonluğun kaderini belirler. Beşiktaş ile Galatasaray üzerlerindeki moralsizliği attılar. Fenerbahçe Kasımpaşa önünde zorlansa da yine de zirvede tutunmayı sağlayan bir galibiyet aldı. Beşiktaş'ın son 4 maçını kazanması krizi atlattığının bir delili."

-Kayseri'de 17 yaşındaki Nurettin pas verdi, 15 yaşındaki Emre gol attı. Ne diyorsun hocam?

"Süper Lig'de 15 yaşındaki bir futbolcunun gol atması güzel ama bu sadece bir örnek. Bu genç futbolcuların sayısını 50-100'lere taşıyabilirsek bir kalkınmadan söz edebiliriz. Örneğin ben Altay'ın altyapısından yetiştim. Acı bir gerçek ki Türkiye'de 60 yıl önce altyapıya verilen değer şu anda yok. Bu, federasyonun güdümünde genel bir eğitim programı uygulanması gerekir."

“DİĞER KULÜPLER KAYSERİSPOR’U ÖRNEK ALMALI”

"Kayseri zor durumdayken bile gençlere sarılıp büyük cesaret örneği gösteriyorsa, diğer kulüplere de örnek olmalı. Terim mesela Ozan Kabak'ı altyapıdan çıkardı, Avrupa'ya gönderdi. Kötü mü oldu? Altyapı konusunda Altınordu öncülük yaptı. Cengiz Ünder, Çağlar çok iyi örnek. Bu işi pilot takımın başarısı ile götürmek gerekir. Altınordu A takımı mutlaka 1.Lig'de yarışmacı kimliğini korumalı."

- Teknik Direktör Kıyımı tüm şiddetiyle sürüyor. Yedi takım hocasını gönderdi. Ne diyorsun?"

"Yönetimlerin sağlam bir temeli olmadığı sürece antrenör kıyımı devam edecek, belki de önümüzdeki seneler daha da fazlalaşacaktır. Yöneticiler, taraftar baskısından çekinip sabırsız davrandığı ve başarısızlıklara kılıfı antrenörlerde yüklediği sürece böyle devam eder. Gelişen periyotta suçlunun antrenör olmadığı anlaşılıyor ancak Türkiye'de aldıran kim? Avrupa'da takıma uzun vadede katkı verecek isimlerle anlaşma yapılıyor. Ne yazık ki konuşacak çok şey var ama teknik direktörler ağızlarına kilit vurulmuş kişilerdir yöneticiler aleyhinde konuşamazlar."

“HERKES ‘BEŞİKTAŞ KÜME DÜŞER Mİ?’ DİYE SORARKEN BEN AKSİNİ SÖYLEMİŞTİM”

"Herkes ‘Küme düşer mi’ diye sorduğu günlerde Beşiktaş'ın böyle bir tehlike yaşamayacağını söylemiştim. Son 4 maçtaki 12 puan beni haklı çıkardı. Beşiktaş, her zaman zirve takımıdır."

- Göztepe ile Denizlispor ligde sıkıntılı günler yaşıyor. Acaba sizce düşme korkusu yaşar mı?"

"Göztepe'nin Y.Malatya beraberliği normal. Sarı-kırmızılı takımın ikinci yarı maçlarını kendi stadında oynayacağını öğrendim. Bu büyük avantaj. Çünkü Göztepe, bugüne kadar Bornova Stadı'nda maçları kendi stadı gibi yaşamadı, eğreti bir ev sahipliği idi bu. Şimdi 20 bin taraftar yürüyerek kendi stadına gidecek. 1960-70'li yıllardaki müthiş atmosfer tekrar yaşatılabilir. Ama ara transferde hücum gücünü takviye etmeleri, onları daha da rahatlatır. Tehlike yaşayacaklarını sanmıyorum."

"DENİZLİSPOR'UN SORUNU..."

"Denizlispor'un Beşiktaş'a yenilmesi normal ama iyi futbol oynadılar, 90 dakika iyi mücadele ettiler. Orta saha gole katkı vermiyor. Sorun bu. Toplar Rodallega'da düğümleniyor neticeye gidilemiyor. Onların da bir golcü transferine ihtiyacı olacak."

(YeniAsır)