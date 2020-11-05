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aksam.com.tr
  • 05 Kasım 2020 Perşembe 10:32
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Mustafa Denizli: Teklif var ama her teklife evet diyecek halimiz yok

Mustafa Denizli: Teklif var ama her teklife evet diyecek halimiz yok

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Tecrübeli teknik direktör Mustafa Denizli, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Denizli ayrıca teklifler aldığını da sözlerine ekledi.

"ERKEN AYRILIKLARLA İLGİLİ HER İKİ TARAFIN DA HATALARINI DEĞERLENDİRMEK LAZIM"

Kulüplerin, Süper Lig'in ilk haftalarında teknik direktörlerle yollarını ayırmasını da değerlendiren Denizli, "Bu ilk defa bu yıl karşılaştığımız bir durum değil. Yıllardır aynı şeyler oluyor. Söylenecek fazla bir şey yok. Tabii burada sadece tek taraflı düşünmek yanlış olur. Bu erken ayrılıklarla ilgili her iki tarafın da hatalarını değerlendirmek lazım" yorumunu yaptı.

"TEKLİF VAR AMA BELİRLİ STANDARTLARI OLAN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALIYORUM"

Denizli, yeniden teknik direktörlük yapıp yapmayacağı yönündeki soruya ise "Teklif var ama her teklife evet diyecek halimiz yok. Belirli standartları olan teklifleri değerlendirmeye alıyorum. Bunun dışında illa ki çalışmak için çalışmıyorum" yanıtını verdi.

"FENERBAHÇE HEM KADRO, HEM DE ALDIĞI SONUÇLAR İTİBARİYLE SEZON BAŞINDA AVANTAJLI BİR KONUMDA"

Fenerbahçe'nin lige iyi bir başlangıç yaptığını sözlerine ekleyen Denizli, şunları söyledi:

"Daha ligin başı sayılır. Futbolda her şey bir anda değişebilir ama görünen bir gerçek var ki, Fenerbahçe hem kadro, hem de aldığı sonuçlar itibariyle sezon başında avantajlı bir konumda. Onun dışında diğerlerinin de iddiası var ama Fenerbahçe bu görüntüsüyle bir adım önde görünüyor. Ancak kesin konuşmak için çok erken. Türkiye'de 2-3 haftada her şey değişebilir."

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