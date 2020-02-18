Mustafa Denizli, Beşiktaş'ın teklifine sıcak bakıyor

Ahmet Nur Çebi yönetimi, Denizli'yi koordinatör sıfatıyla futbolun başına getirerek, uzun vadeli bir yeniden yapılandırma hamlesini başlatmak istiyor.
A takımı Sergen Yalçın'a teslim eden yönetim, Denizli'den genç yetenekleri keşfedip üstyapıya taşımasını istiyor.
SERGEN YALÇIN İÇİNDE ÖZEL…
Denizli, 6 ay futboldan uzak kaldığı halde Sergen Yalçın'ı 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerin milli takım kadrosuna alarak oynatmıştı.
MASAYA ÖNCE LUCE GELDİ
Futbol koordinatörlüğü için ortaya atılan ve görüşme de yapılan ilk isim Beşiktaş'ı 100. yılda şampiyon yapan Mircea Lucescu' ydu. Ancak Rumen hoca ile haftalar geçse de tam bir mutabakat sağlanamadı. Bu süreçte sürpriz şekilde Denizli ismi gündeme geldi.
Yönetimin, bu göreve sıcak bakan kurt hoca ile yakın zamanda temas kurması bekleniyor.
FENERBAHÇE VE GALATASARAY’I ŞAMPİYON YAPTI
Denizli, üç büyükleri şampiyon yapan tek hoca olarak Türkiye Futbol tarihine adını yazdırdı. 1987-88 sezonunda Galatasaray'ı, 2000-2001'de Fenerbahçe'yi şampiyon yapan 71 yaşındaki teknik direktör, Beşiktaş'ı da 2008-2009'da mutlu sona ulaştırdı.
Hücum futbolunu Türkiye'de yerleştiren isim olan, Galatasaray'ı Şampiyon Kulüpler Kupası'nda (Bugünkü Şampiyonlar Ligi) yarı finale taşıyan Denizli, milli takımı da Euro 2000'de çeyrek finale çıkarmıştı.
(Ajansspor)
Üst üste alınan kötü sonuçlar sonrasında yabancı hoca arayışlarına başlayan Sarı-Lacivertliler kısa bir süre önce B.Münih’ten ayrılan Niko Kovac’la görüşüyor. Hırvat teknik adamın bir yardımcısının F.Bahçe'nin tüm maçlarını mercek altına aldığı, Ersun Yanal'ın gitmesi halinde hemen düğmeye basılacağı öğrenildi.
2008-2009 sezonunda Beşiktaş'ı Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda çifte şampiyonluğa ulaştırarak taraftarın gönlünde taht kuran Mustafa Denizli, siyah beyazlılara geri dönebilir.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim "Fenerbahçe'yi bu defa evinde yenip kötü seriyi bitireceğiz" iddiasında bulundu.
Şimdiden yeni sezonun kadro planlamasını yapmaya başlayan Galatasaray'da gözler Mario Lemina'da. Sarı-Kırmızılılar, Southampton'dan 1 yıllığına kiraladığı Gabonlu futbolcuyu yeni sezonda da kadrosunda tutmak istiyor.
Beşiktaş'ta futbol şubesinin yapılanması için düşünülen Mircea Lucescu'dan son anda vazgeçilmesi üzerine kriz çıktı.
Konya’da yaşadığı sakatlığı atlatıp Kasımpaşa’da takıma geri dönen, ancak maçın başında tekrar sakatlanan Marcelo Saracchi, Fenerbahçe maçında formasına kavuşuyor. Ömer Bayram’ın sol bek pozisyonunda bekleneni verememesi nedeniyle, Fatih Terim Saracchi’yi mutlaka Fenerbahçe karşısında kullanmak istiyor.
Sivasspor mücadelesinin 35. dakikasında sakatlanan Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Anthony Nwakaeme'nin yüksek ihtimalle kritik Beşiktaş deplasmanına yetişeceği öğrenildi.