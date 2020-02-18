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aksam.com.tr
  • 18 Şubat 2020 Salı 12:55
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  • 18 Şubat 2020 Salı 13:07

Mustafa Denizli, Beşiktaş'ın teklifine sıcak bakıyor

Mustafa Denizli, Beşiktaş'ın teklifine sıcak bakıyor

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2008-2009 sezonunda Beşiktaş'ı Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda çifte şampiyonluğa ulaştırarak taraftarın gönlünde taht kuran Mustafa Denizli, siyah beyazlılara geri dönebilir.

Ahmet Nur Çebi yönetimi, Denizli'yi koordinatör sıfatıyla futbolun başına getirerek, uzun vadeli bir yeniden yapılandırma hamlesini başlatmak istiyor.

A takımı Sergen Yalçın'a teslim eden yönetim, Denizli'den genç yetenekleri keşfedip üstyapıya taşımasını istiyor.

SERGEN YALÇIN İÇİNDE ÖZEL…

Denizli, 6 ay futboldan uzak kaldığı halde Sergen Yalçın'ı 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerin milli takım kadrosuna alarak oynatmıştı.

MASAYA ÖNCE LUCE GELDİ

Futbol koordinatörlüğü için ortaya atılan ve görüşme de yapılan ilk isim Beşiktaş'ı 100. yılda şampiyon yapan Mircea Lucescu' ydu. Ancak Rumen hoca ile haftalar geçse de tam bir mutabakat sağlanamadı. Bu süreçte sürpriz şekilde Denizli ismi gündeme geldi.

Yönetimin, bu göreve sıcak bakan kurt hoca ile yakın zamanda temas kurması bekleniyor.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY’I ŞAMPİYON YAPTI

Denizli, üç büyükleri şampiyon yapan tek hoca olarak Türkiye Futbol tarihine adını yazdırdı. 1987-88 sezonunda Galatasaray'ı, 2000-2001'de Fenerbahçe'yi şampiyon yapan 71 yaşındaki teknik direktör, Beşiktaş'ı da 2008-2009'da mutlu sona ulaştırdı.

Hücum futbolunu Türkiye'de yerleştiren isim olan, Galatasaray'ı Şampiyon Kulüpler Kupası'nda (Bugünkü Şampiyonlar Ligi) yarı finale taşıyan Denizli, milli takımı da Euro 2000'de çeyrek finale çıkarmıştı.

(Ajansspor)

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