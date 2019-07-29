Mustafa Cengiz: Luyindama transferini bitirdik

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Luyindama transferini bitirdiklerini açıkladı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, gündemdeki transferler hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

İşte Mustafa Cengiz'in açıklamaları;

"Olası herkesle görüşüyoruz. Transfer aylar öncesinde, yıl içinde süren bir süreç. Galatasaray'ın koşulları ve taraftarımızın taleplerine göre transferler yapmak istiyoruz. Taraftarların talebi her zaman birinci sıradır. Bir sürü isim geçiyor. Buna saygı da duyuyoruz. Medyayı eleştirmiyorum ama bazı menajerler oyuncusunun isminin geçip değerlenmesini istiyor. Bizim scout ekibi zaten oyuncuları izliyor. Bizim bir süzgecimizden geçiyor futbolcular. 1 aylık süre var daha. Piyasalar uçmuş durumda. Atletico bir futbolcu alıyor 120 milyon. Türkiye, daralarak hiçbir yere gelemez. Gençleştirmeye örnek gösterilen Ajax'ın piyasa değeri 400 milyon euroya yakın. Gençleşiyor denilen takımın değeri bizim 4 katımız. Bugün Luyindama transferini de bitirdik. Kiralık oynuyordu, onun bonservisini aldık. Transfer ettik aslında onu."