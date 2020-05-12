Mustafa Cengiz'in son durumu açıklandı

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Recevik, Mustafa Cengiz'in sağlık durumu hakkında konuştu.
Mahmut Recevik, "Başkanımız Mustafa Cengiz'i ziyaret edip, sağlığı hakkında bilgi aldık. Kendisi son derece sağlıklı, normal odasında dinleniyor. Tekrar acil şifalar diliyorum. Galatasaray'ı çok güzel günler bekliyor." sözlerini kullandı.
HALSİZLİK VE KİLO KAYBI NEDENİYLE HASTANEYE GİTMİŞTİ
4 gün önce yaklaşık 10 saat süren bir beyin ameliyatı geçiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, dün yoğun bakımdan çıkmıştı. Geçtiğimiz hafta halsizlik şikayeti ve kilo kaybı nedeniyle hastaneye giden Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, hastaneye kaldırılmıştı.
Sezonun sona ermesiyle birçok bölgeye takviye yapacak olan Fenerbahçe, Atalanta ile sözleşmesi sona erecek olan stoper Jose Luis Palomino için ikinci bir görüşme yaptı.
Fenerbahçe, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde çalışan bir personelinde daha koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.
Fenerbahçe'nin de gündeminde olduğu iddia edilen Gökhan Gönül'e Galatasaray'dan veto... Teknik direktör Terim, 35 yaşındaki futbolcuyu istemediğini yönetime iletti.
Transferde en büyük bütçeyi sol beke ayıran sarı lacivertliler, Asamoah'a, “Bonservisinle gelirsen yıllık 3 milyon Euro veririz” dedi.
Gelecek sezonun transferleri için futbolcu satarak kaynak oluşturmak isteyen Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Suudi Arabistan ekibi Al Nasr, geçen sezonun devre arasında Sarı-Kırmızılılardan kiraladığı Maicon ile yeni sözleşme imzalıyor. Suudi basınında yer alan habere göre, Galatasaray'la görüşmelerde sona gelindi.
Loris Karius'un sözleşmesini feshetmesinden sonra kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş, İbrahim Sehic'i gündemine aldı.
Dünyaca ünlü World Soccer dergisi mayıs ayı sayısında transfer döneminin 100 gözde futbolcusunu belirledi.