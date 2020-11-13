Mustafa Cengiz'in aday olup olmayacağı 16 Kasım'da belli olacak

Olağanüstü kongreye hazırlanan Galatasaray'da, İçişleri Bakanlığı'nın seçimle ilgili vereceği karar bekleniyor. Başkan Mustafa Cengiz'in de 16 Kasım'daki mahkeme sonucuna göre adaylık konusunda yol haritasını çizeceği öğrenildi.
Çağlayan'daki 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden pazartesi günü çıkacak sonuç, Başkan Cengiz'in kararını da belirleyecek. 14. Asliye Hukuk'taki çatı dava için bilirkişi raporunu sundu. Bu raporla mali genel kuruldaki sayımın usulüne uygun yapılıp yapılmadığı belli olacak. Sayımın usule uygun olduğuna karar verilirse bu durumda tüzüğün 59. maddesine göre aklanmayan Başkan Mustafa Cengiz, yöneticiler ve denetleme kurulu bir seçim dönemi geçmeden aday olamayacaklar.
İşte Başkan Mustafa Cengiz'in bu nedenle yeniden adaylık için beklemede olduğu belirtildi. Mahkemeden ibrasızlığın usulsüzlüğüne ilişkin bir karar çıkması halinde ise Mustafa Cengiz ve arkadaşlarının seçime girmesiyle ilgili engel kalmayacak.
14 Kasım'daki davada mahkemenin kararı erteleyebileceği de yine olasılıklar arasında yer alıyor. Ancak mahkeme sürecinin uzaması durumunda olası bir seçimde Divan Başkanlığı'nın Mustafa Cengiz'in adaylık başvurusunu kabul edip etmeyeceği noktasında yeni bir tartışma yaşanabilir.
A Milli Takımımız kafilesine dün yapılan ilk Kovid-19 testleri tamamen negatif çıktı. UEFA bugün yapılacak testlerin sonuçlarına göre 15 Kasım'daki Rusya maçının iptal edilip edilmeyeceği ile ilgili bir karar verecek. İsveç ve Hırvatistan'ın da gözü UEFA'DA.
Galatasaray ocak ayı için transfer atağına kalktı.
Fenerbahçe Kulübü Sportif Direktörü; kendisi, yardımcısı Selçuk Şahin ile idari menajer Volkan Ballı'nın Covid-19'a yakalanıp atlattıklarını kan testinde antikor çıkınca öğrendiklerini ve çok şaşırdıklarını ifade etti.
Fatih Terim, milli arada takımdaki sorunları çözmek için kolları sıvadı. Şampiyonluk için kolları sıvayan ve ilk 8 haftanın istatistiklerini çıkartan tecrübeli hoca, hücum başta olmak üzere önemli eksikler tespit etti. İmparator, Kayseri maçına kadar takımı yeni baştan inşa edecek.
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Galatasaray'da, İçişleri Bakanlığı'nın seçimle ilgili vereceği karar beklenirken, Başkan Mustafa Cengiz'in 16 Kasım'daki mahkeme sonucuna göre adaylık konusunda yol haritasını çizeceği belirlendi.