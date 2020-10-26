Mustafa Cengiz'e Fatih Terim baskısı: Sürekli size gönderme yapıyor, yolları ayırın

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Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'den rahatsız olan bazı üyelerin, başkan Mustafa Cengiz'i telefonla arayarak “Sürekli size gönderme yapıyor. Yolları ayırın” dedikleri iddia edildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Büyükşehir Belediye Erzurum maçından sonra yaptığı açıklamalar camianın gündemine bomba gibi düştü.



Galatasaray'da gözler Başkan Mustafa Cengiz'in salı günü düzenleyeceği toplantıya çevrildi. Yönetim kurulu toplantısından sonra basının karşısına çıkacak olan Cengiz'in tavrı ve açıklamaları bundan sonrası için belirleyici olacak.

"O ZAMAN YOLLARI AYIRIN"

Terim'den rahatsız olan bazı üyelerin Cengiz'i telefonla arayarak, "Başkanlık makamının ağırlığı vardır. Sürekli size gönderme yapıyor. O zaman yolları ayırın" dedikleri öğrenildi.

Ancak genel olarak kongre ve sarı-kırmızılı taraftarın Terim'den yana tavır koyması bu konuda adım atarken iyi düşünülmesi gerektiğini gösteriyor. Mustafa Cengiz ve yönetiminin Terim'le yolları ayırması durumunda oluşacak büyük krizde devam etme şanslarının zayıf olduğu ifade edildi.

YUSUF GÜNAY'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Salı günü yapılacak olan yönetim kurulu toplantısında Fatih Terim'in görevine son verileceği iddiası hakkında açıklamalarda bulundu.

Beyaz TV'ye konuşan Yusuf Günay, iddiaları yalanladı. "Bu haber uydurma. Fatih Terim ile bu sezon şampiyonluğa ulaşacağımıza inanıyorum. Böyle bir karar çıkmayacak."

Galatasaray'da Salı günü gerçekleşecek olan yönetim kurulu toplantısında Fatih Terim'in gönderileceği iddialarının sosyal medyaya düşmesi üzerine Yusuf Günay haberleri yalanlarken, "Salı günü toplantımız var doğru ama Fatih Terim'in görevine son verileceği haberleri tamamen asılsızdır." dedi.