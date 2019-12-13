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  3. Mustafa Cengiz'den TFF'nin aldığı karara flaş tepki: Oyun oynanırken kural değişmez!

Mustafa Cengiz'den TFF'nin aldığı karara flaş tepki: Oyun oynanırken kural değişmez!

Mustafa Cengiz'den TFF'nin aldığı karara flaş tepki: Oyun oynanırken kural değişmez!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, TFF'nin harcama limitlerindeki değişikliğiyle ilgili Nihat Özdemir'le görüştü.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSG ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz, mücadeleyi izlemeye giden TFF Başkanı Nihat Özdemir ile kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Federasyonun kulüp harcama limitlerindeki sapma oranını artırmasıyla ilgili karar gündeme geldi.

"OYUN OYNANIRKEN KURAL DEĞİŞTİRİLMEZ"

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in TFF'nin sürpriz bir kararla statüyü değiştirmesine tepki gösterdi. Sarı kırmızılı kulübün geçtiğimiz hafta TFF'ye giderek tüm kural ve sınır, kısıtlarına uygun olunduğuna dair yazı aldığı ortaya çıktı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, PSG maçını izlemek adına Fransa'ya gelen ve 90 dakikayı birlikte izlediği TFF Başkanı Nihat Özdemir'e de bu konuda sitem ederek, "Oyun oynanırken kural değişmez! " dediği öğrenildi.

(Futbol Arena)


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