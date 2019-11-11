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  3. Mustafa Cengiz'den son dakika açıklaması: Seçime gitmiyoruz

Mustafa Cengiz'den son dakika açıklaması: Seçime gitmiyoruz

Mustafa Cengiz'den son dakika açıklaması: Seçime gitmiyoruz

Mustafa Cengiz erken seçim ile ilgili, "Seçime gitmiyoruz. Daha yapacak işlerimiz var." açıklamasında bulundu.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Demirören Haber Ajansı´na (DHA) açıklamalarda bulundu. Şu anda yapılacak bir seçimin sarı-kırmızılı kulübün menfaatine olmayacağını ifade eden Mustafa Cengiz, "Galatasaray´ın daha önemli konuları var; Florya, Riva, amatörler yasası... Galatasaray`ın menfaatleri her şeyin önündedir. Zamanı geldiğinde seçimi düşünebiliriz. Şuan Galatasaray için yapacağımız işler var. Biz buraya kazık çakmaya gelmedik. Zaten hali hazırda 9 kişinin mahkemeye başvurusu var, 2 kişinin kararı çıkmış. Şu aşamada Galatasaray`ın menfaatleri seçimi göstermiyor. Ama yarın ne gösterir bilemiyorum" şeklinde konuştu.

(DHA)


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