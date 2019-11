Mustafa Cengiz'den rakiplere Şampiyonlar Ligi göndermesi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Club Brugge ile 1-1 berabere kaldıkları müacadeleyi yorumladı ve rakiplere de göndermede bulundu.

Hedefin yine ligde şampiyonluk olacağını kaydeden Cengiz, "Sürekli başarılı ve sürekli şampiyon olan bir yarış, asla yarış değildir. Galatasaray rakipten 1,5 maç geride. 8 takım potanın içinde. Potanın içinde her zaman tarihi itibariyle de Galatasaray şampiyonluğun en büyük adayıdır, hedeflerimizde en ufak şaşma yok. Takılabiliriz, engellere çarpabiliriz, fiziki koşullar bizi zorlayabilir ama Galatasaray'ın olduğu her yerde her zaman şampiyonluk vardır. Bu bir umut değildir, aynı zamanda bir inançtır. Bunu her zaman gösterdik, göstermeye devam ediyoruz" dedi.

"HEPSİNİN TOPLAMINDAN FAZLA"

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'deki tüm takımların toplamından başarılı olduğunu söyleyen başkan, "Altın yere düşmekle değerinden yitirmez. Bizim Şampiyonlar Ligi'ndeki toplam galibiyet sayımız, Türkiye'deki bütün takımların toplamından fazladır, gol sayımız fazladır. Galatasaray'ın son saniyede şans eseri yediği goller Galatasaray'ın değerinden bir gram almaz, yel kıyıdan toz alır" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor maçıyla ilgili görüşlerini de aktaran idareci, "Galatasaray hiçbir maçını ne beraberlik, ne de onurlu, şerefli yenilgi için oynamaz, her zaman onurlu galibiyetler için oynar. Tarihi bunlarla dolu. Oyuncularımız Trabzonspor maçında da inşallah elinden geleni yapacak ve Galatasaray'ın şanlı adını devam ettirecek" diye konuştu.