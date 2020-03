Mustafa Cengiz: Bende virüs belirtisi yok

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı kırmızılı kulübün gündemine dair son dakika açıklamalarında bulundu. Başkan Cengiz, Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'ın sağlık durumları hakkında bilgilendirme yaparken, kendisinde bir hastalık belirtisi olmadığını ancak test sonucunu beklediğini açıkladı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GSTV yayınına telefonla bağlanarak gündeme dair soruları yanıtladı.

Mustafa Cengiz'in açıklamaları şöyle:

"Sayın Abdurrahim Albayrak ve eşinin dışında oğulları Hikmet Albayrak da koronavirüse yakalandı. O da tedavi altında.



Yusuf Günay'la sabah görüştüm. Çok iyi. Test sonuçlarını bekliyoruz.

Fatih Terim hocamın sağlığı çok iyi maaşallah. Sağlığı yerinde, karşılıklı espriler de yaptık telefonda konuşurken.

Bende bir belirti yok. Boğazda ağrı, öksürük gibi bir belirti yok bende. Test sonuçlarını bekliyoruz.

İlgili bakanlıkların bütün talimatlarına uymamız gerek. Bu bir pandemi yani bir salgın. Bu salgından kaçış pek görünmüyor. Önemli olan bağışıklık sistemini güçlü tutmak.

“MAÇLAR OYNANMASIN DİYE YALVARDIM”

Maçlar oynanmasın diye yalvardım. Söyledim, inanmadılar. Biz uyarılarımızı yaptık, hala algı peşinde koşanlar, sanki biz maçların seyircili oynanmasını istemişiz gibi konuşuyorlar. Devletimiz maçı seyircili oynatacağı için dezenfekte yapalım, paniğe izin vermeyelim diye açıklama yaptım.

Provokasayona, panik yaratanlara, camiaları birbirine düşürmeye çalışanlara lütfen dikkat edelim. Spor, futbol bugün var, yarın yok fakat insan hayatından değerli hiçbir şey yok.

“FUTBOLCULARIMIZ MAÇA ÇIKMAK İSTEMEDİ”

Futbolcularımız maça çıkmak istemedi. Fatih Hoca çok büyük çaba sarf etti ve oyuncuları tek tek ikna etti. Bunları anlatamadık, inanmadılar.

“DEVLETİMİZ ‘ÇIKIN OYNAYIN’ DERSE OYNARIZ”

8 maç maksimum 1 ayda biter. 1. Lig'de 6 maç kaldı, 3 haftada biter. Bu bir sağlık sorunu, maçlar oynanır. Stadımız dezenfekte ettiğimizde, 'Gelin, oynayalım' dediğimizde devlet bu kararı verdi. Devletimiz 'Çıkın, oynayın' derse, yine çıkarız.

“BİR UYANDIM PLAY-OFF MESAJLARI GELDİ”

Mehmet Sepil ile bir telefon görüşmesi yaptık ve mümkünse yüz yüze değil, telekonferans olmasını istedim. Üç saat görüştük. Sevgili başkanlarımla konuştuk, herkes görüşünü belirtti. Orada alınan karar, futbolcuların antrenman temposunu yitirmemesi için 17 Nisan, 30 Nisan'a göre başlama tarihleri. Bir komisyon kurularak TFF ve devlet ile temasa geçme fikri konuşuldu. Sanırım telekonferans yordu, uyumuşum. Bir uyandım, Play-Off mesajları geldi. Ligin mevcut haliyle tescili ile ilgili iddialar olmuş. Bunlar telekonferansta konuşulmadı. Sadece ligin ne zaman başlayacağı konuşuldu. Bir çalışma kurulu kurarak, TFF ile birlikte devletimize bilgi aktarmaya çalışıyoruz.

“KALAN 8 MAÇIMIZIN 5’İ DEPLASMANDA, SEYİRCİSİZ OYNAMAK AVANTAJIMIZA OLURDU AMA BİZ ERTELENMESİNİ İSTEDİK”

Futbolcular ailesinin rızkı için mücadele ediyor. Yabancıların durumu daha kritik. Türk sporcular daha rahat. Türkiye'nin iç durumunu Türkçe bildikleri için rahat izliyor. Yabancı sporcularda panik yaşandı. Fatih Hocamın çok haklı bir tepkisi vardı. Erteleme kararı gecikmişti, derdimizi bir türlü anlatamadık. Derbiden sonra hoca olarak tepki verdi. Bizim konuşmalarımıza göre sert bir tepkiydi. Galatasaray olarak biz 5 maçı deplasmanda oynayacağız, seyircisiz oynasak avantajımız olurdu ama biz ertelenmesini istedik.

“ERTELEME İÇİN FENERBAHÇE DE İMZA VERDİ”

Erteleme için imza vermeyen dört kulübü açıklayamam. Mehmet Sepil Bey açıklar. Fenerbahçe bu dört kulüp içerisinde değil. Fenerbahçe de erteleme istedi. Yiğidi öldür, hakkını ver.

“LİGİ 1 AYDA BİTİREBİLİRİZ”

Biz bu ligi maksimum bir ayda bitirebiliriz. Sadece hazırlanmak için süre lazım. TFF'nin FIFA'yi ikna etmeli. Mayıs ayında futbolcu sözleşmeleri bitiyor, bu sözleşmeler, liglerin bitiş tarihine çekilmelidir. Bu ayarlanmazsa, hem Türkiye'de hem de dünyada sorun çıkar. UEFA'ya bu konuda çok güveniyorum.

“ABDURRAHİM BEY VE FATİH HOCAYLA GÖRÜŞTÜK”

"Abdurrahim Bey ile telefonla görüşüyoruz. Fatih Hoca ile bağlantıyı yapmadan bir saat önce görüştük, morali çok iyi. Fatih Hoca gibi sembolik bir ismin bu virüse yakalanmasının ardından toplumun olaya bakışı değişiyor. Sivas'tan gelirken Abdurrahim Bey'in rahatsızlığı vardı. Beşiktaş maçında Abdurrahim Bey de tribündeydi. Derbiden sonra pazartesi günü futbolcular oynamak istemediği için toplantı yaptık. Fatih Hoca ile Abdurrahim Bey yan yana oturdu, ben de ve gittim. Bununla ilgili de şakalaştık. Bizim gibi insanlar kadere inanır. Kadere inanmak gerek"

“FLORYA’DA NEREDEYSE HERKESE TEST YAPTIK”

Hemen hemen Florya'da çalışan herkese test yapıldı. Yener İnce süreci iyi yürüttü. Futbolculara program gönderdik. Hiçbir seyahatte bulunmamalarını ve evlerinde çalışmalarını istedik. Tek tek kendilerinden imza aldık. Futbolcularımız buna uyuyor, hiçbir sorun yok.

“HER ÖKSÜRÜKTE HASTANELERE HÜCUM ETMEYİN”

Her öksürük, hafif ateş ve hafif boğaz ağrısında hastanelere hücum edersek, sağlık sistemi çöker. Devlet bunu sağlamaya çalışıyor. Devletimiz yeni testler getirdi. Önce tedbir, sonra takdir. Her an mücadeleye devam edelim ama her türlü belayla da savaşmaya, onları yenmeye hazır olalım. Evde kalın."