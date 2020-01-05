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  3. Mustafa Cengiz'den MHK'ye sert tepki: İstifa edin

Mustafa Cengiz'den MHK'ye sert tepki: İstifa edin

Mustafa Cengiz'den MHK'ye sert tepki: İstifa edin

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz gündemle alakalı konuştu ve oldukça sert ifadeler kullandı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı camianın gündemindeki konular hakkında konuşurken, Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu ve Türkiye Basketbol Federasyonu'na yönelik çarpıcı açıklamalar yaptı.

ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ

Sarı-kırmızı futbol takımının şampiyon olacağını söyleyen Mustafa Cengiz "Galatasaray olduğu her yerde şampiyonluğa adaydır. Mert ve adil bir yarış için uğraşıyoruz. Bütün ekibimiz canla, başla çalışıyor. İnşallah çabalarımız meyvesini verir ve hak ettiğimiz şampiyonluğa ulaşırız." dedi.

TBF'YE SERT TEPKİ!

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın Ormanspor'a 72-71 yenildiği maç hakkında konuşan Mustafa Cengiz "Galatasaray bu ülkeye voleybolu ve basketbolu getirmiştir. Galatasaray'a yapılan kötülük, ülkeye yapılan kötülüktür. Hakemler parkede cinayet işlemiştir. Futbolda değil baskette de taraf tutmalar başlamıştır. Dünkü Ormanspor maçında hakemlik camiası adına utandım! Başka utananlar varsa durumu düzeltsinler. Galatasaray yenilebilir ama mert, adil yarış istiyoruz. Açık teknik faule, faul çalınmadı. Bu iyi niyet değildir. TBF yetkilileri cevap versin, orayı yangın yerine çevirmesinler. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır." ifadelerini kullandı.

MHK'YE İSTİFA ÇAĞRISI

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp'in Zorlu'da Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüşmesine yönelik tepkilerini sürdüren Mustafa Cengiz "Zorlu toplantısını unutturmaya çalışmak, övmek ihanettir. Bu toplantı özel bir büroda oldu ve kimseye haber verilmelidir. MHK Başkanı diyor ki 'Ali Koç'u ikna ettim.' TFF isterse VAR kayıtları açıklanır. Bunu IFAB söylüyor. Zorlu'da yapılan toplantı doğru değildir ve yakışık almamıştır. Bir MHK Başkanı, bir kulüp başkanına hesap veremez, ikna etmeye çalışamaz. Zaten ikna olmadıklarını sonraki açıklamalarında gördük. TFF adil ve dürüst yarışma zemini hazırlamalı. TFF Başkanı böyle bir toplantıya koca MHK başkanını çağıramaz. Siz bir görevdeyseniz, bir kulüple ticari ilişki içine giremezsiniz. Dünyanın hiç bir yerinde bu görev sürdürülemez, Türkiye'de de sürdürülmemelidir." sözleriyle istifa çağrısında bulundu. 


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