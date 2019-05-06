Mustafa Cengiz'den Fikret Orman'a cevap

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ederek liderliğe yükselirken, siyah beyazlı camiadan hakem Bülent Yıldırım'ın kararlarına tepki yağdı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, başta taç itirazları olmak üzere Fikret Orman'ın dün gece yaptığı açıklamalara cevap verdi.

TRT Spor'da açıklamlarda bulunan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Biz kendimiz için bir ayrıcalık istememiştik, öyle algılandı. Ben taçtan girersem ofsayttan çıkarım, ofsayttan girersem penaltıdan çıkarım. Sahada, kazanmayı isteyen ve mücadele eden bir takım vardı." dedi.

Sözlerinin devamında, "Biz hakemlerden adil ve yürekli olmalarını istiyoruz. Benim tek korkum kasıt olmasın. Hata yapabiliriz ama kasıtlı olmamalı. Biz hakemlerden objektif, adil ve dürüst olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.