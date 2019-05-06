Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0222
  • 6,7478
  • 247.914
  • 91.958
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Mustafa Cengiz'den Fikret Orman'a cevap

Mustafa Cengiz'den Fikret Orman'a cevap

Mustafa Cengiz'den Fikret Orman'a cevap

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Beşiktaş cephesinin hakem Bülent Yıldırım konusundaki itirazlarına cevap verdi. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, hakem Bülent Yıldırım için eyyam vurgusu yapmıştı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ederek liderliğe yükselirken, siyah beyazlı camiadan hakem Bülent Yıldırım'ın kararlarına tepki yağdı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, başta taç itirazları olmak üzere Fikret Orman'ın dün gece yaptığı açıklamalara cevap verdi.

TRT Spor'da açıklamlarda bulunan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Biz kendimiz için bir ayrıcalık istememiştik, öyle algılandı. Ben taçtan girersem ofsayttan çıkarım, ofsayttan girersem penaltıdan çıkarım. Sahada, kazanmayı isteyen ve mücadele eden bir takım vardı." dedi.

Sözlerinin devamında, "Biz hakemlerden adil ve yürekli olmalarını istiyoruz. Benim tek korkum kasıt olmasın. Hata yapabiliriz ama kasıtlı olmamalı. Biz hakemlerden objektif, adil ve dürüst olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Madonna'dan itiraf: Çocuklarıma cep telefonu almak...
Hadise'den yıllar sonra gelen itiraf: Ben o zaman küçüktüm
Serdar Ortaç'ın büyük acısı: Sürekli ağlıyorum
Can Yaman'dan Demet Özdemir'e aşk sözleri
Berkay Şahin ile Özlem Ada Şahin'in kızı Arya'nın 2. yaşı böyle kutlandı
Zayıflama yöntemlerine dair Diyetisyen Merve Bilge Atalay´ın 7 altın kuralına kulak verin. Daha sağl

Zayıflama Yöntemleri | 7 Altın Kural

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Marmara’da tarlalar sarıya büründü

İlk teravih namazı kılındı