Mustafa Cengiz'den 'Fener Ol' için olay yorum: Para mı dileniyorsunuz!

Genel kurulda idari olarak ibra edilmemesinden, hakem kararlarına kadar birçok konuda açıklamalarda bulunan Cengiz, şampiyonluk yarışı hakkında da konuştu. İdari olarak ibra edilmemesi sonrasında mahkemeye giderek karara tedbir konulması ve seçim kararı almamasının nedenini anlatan Galatasaray Başkanı, "Şu anda futbol takımımız zorlu bir dönemden geçiyor. Şampiyonluğa gitmesek seçim kararı alırdım. Şampiyonluğa giderken böyle bir karar alsam beni hainlikle suçlarlardı" yorumunu yaptı.

HAKEMLERE DÜRÜSTLÜK EĞİTİMİ VERİLSİN

Genel Kurul'daki olaydan sonra çok sayıda destek aldığını belirten Cengiz, "Arayanlar yaşananlarla ilgili endişelerini dile getirdiler" dedi. Ligde kalan 4 haftada hakemlerin kurayla seçilmesi gerektiğini kaydeden Cengiz, "Kalan 4 haftada hakemler kurayla seçilmeli. 24 hakem arasından kura çekilsin ve TV'den yayınlansın. Uzun vadeli projem ise hakemlere dürüstlük eğitimi verilsin. Bakıyoruz, Cüneyt Çakır ve Barış Şimşek'in VAR hakemliği nöbetçi eczaneye döndü" ifadesini kullandı.

PARA MI DİLENİYORSUNUZ DİYE KIZARLARDI!

Fenerbahçe'nin başlattığı 'Fener Ol' kampanyası hakkında da yorum yapan Başkan Mustafa Cengiz, "Biz de çok iyi bir proje yaptık. Ama sonra düşünüp vazgeçtik. Çünkü camiamız, '10 milyon Euro'ya adam alıp (Diagne) parayı çarçur ediyorsunuz, sonra da para mı dileniyorsunuz' der diye düşündük. Yoksa Fenerbahçe gibi bizim de 1 milyar üst sınırlı destek iznimiz vardı" şeklinde konuştu.

FATİH TERİM RÜZGARI

Galatasaray, derbinin hazırlıklarına başlarken, idmana gelen Fatih Terim'in torunları Yaman Çetin ve Nil Bahçekapılı antrenmanın neşe kaynağı oldu. Terim, çalışma biter bitmez soluğu Galatasaray'ın, F.Bahçe ile oynadığı kadın basketbol maçında aldı. Burada tecrübeli hocaya sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar derbi öncesi moral verdi.

UILENBERG'İ ŞİKAYET ETTİK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Danışmanı Jaap Uilenberg'i Fenerbahçe maçından sonraki açıklamaları nedeniyle UEFA'ya şikâyet ettiklerini anlatan Başkan, "UEFA, 'Bu konuya karışamayız, parasını TFF ödüyor' cevabını verdi ve işin rengi belli oldu. Ayrıca Kulüpler Birliği bizim aleyhimize yaptığı o açıklamayla kendi ayağına kurşunu sıktı! dedi.

KEŞKE HEP DERBİ OLSA

Beşiktaş derbisini büyük bir heyecanla beklediklerinin altını çizen Cengiz sözlerini şöyle sürdürdü: "Keşke her hafta Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynasak, ekonomik sorunumuz kalmazdı. Ben takımıma güveniyorum. Kalan maçlarımızın tamamını kazanıp şampiyon olacağımıza sonuna kadar inanıyorum. Sezon sonunda mutlu olan taraf biz olacağız."