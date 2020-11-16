Mustafa Cengiz'den Fatih Terim'e son transfer hediyesi: Kenan Karaman

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Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in ısrarla transfer edilmesini istediği Kenan Karaman'ın takımı Fortuna Düsseldorf ile temasların aylardır devam ettiği ortaya çıktı. Milli futbolcunun takımına baskı yapması Cimbom'un elini güçlendirirken Mustafa Cengiz ve ekibinin şimdiden resmi teklif üzerine yoğunlaştığı belirtildi.

Sarı-Kırmızılılar'da erken başlayan transfer operasyonu tüm hızıyla devam ediyor. Sezon başında Alman ekibi Fortuna Düsseldorf'tan istenen milli yıldız Kenan Karaman bir türlü kadroya katılamamıştı. Aslan'ın, 26 yaşındaki hücumcu için ısrarı sürerken, Düsseldorf'la aylardır dirsek temasının devam ettiği öğrenildi.



KENAN, DÜSSELDORF’A BASKI YAPIYOR

Tecrübeli oyuncunun sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olmasını fırsat bilen Cim Bom, Ocak ayında cüzi bir rakam karşılığında transferi sonuçlandırmayı hedefliyor. Üstelik Kenan'ın da Alman temsilcisinin yönetimine gitmek için baskı yapması da Galatasaray'ın elini güçlendiriyor.

TERİM ÇOK İSTİYOR

Teknik direktör Fatih Terim'in de özellikle hücumun her bölgesinde görev yapabilmesi nedeniyle Kenan'ı kadrosunda görmeyi çok istediği öğrenildi. Bu nedenle Mustafa Cengiz ve ekibinin şimdiden teklif üzerinde yoğunlaştığı kaydedildi.