Mustafa Cengiz'den Emre Akbaba'ya ziyaret

Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçında geçirdiği sakatlıktan sonra başarılı bir operasyon geçiren Emre Akbaba'yı, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ziyaret etti.

Mustafa Cengiz, ziyareti esnasında GS TV'ye açıklamalarda bulundu. Emre Akbaba'ya geçmiş olsun dileklerini ileten Cengiz sözlerini şöyle sürdürdü; "Emre'ye de söylediğim gibi bazen her şeyde bir hayır vardır. Bazen daha kötü bir olayı bir kötü olay önlüyordur. Buna böyle inanmak gerek, tevekkül sahibi olmak gerek. Çok üzüldük, Emre bizim çok değerli bir oyuncumuz. Türk Futbolunun geleceği olan Milli Takım için de gerekli bir oyuncu. Yaşam uzun bir süreç. Bu sürecin içerisinde Emre'nin sakatlığı küçük bir kesinti. Üzüntümüz büyük, üzüntümüz maçın da önüne geçti."

Başkan Mustafa Cengiz, Emre Akbaba'nin sakatlandığı pozisyonla ve sonrasında yaşanalarla ilgili konuştu. Rizesporlu Aminu'ya teşekkürlerini ileten Cengiz, düğşüncelerini şöyle dile getirdi ; "Ben dün maçtaydım, o üzüntüyü yaşamamak gerekirdi ama Çaykur Rizesporlu futbolcular da çok duygulandılar, hatta kırmızı kart gören çocuk hiç itiraz etmedi. O da çok üzüldü. Belki daha yavaş vurabilirdim diye düşünmüş olabilir. İnsan bu tarz kazalarda hep kendini suçlar. En güzel maç sonu konuşmasını da Çaykur Rizesporlu Aminu yaptı. Kendisine teşekkür ediyorum, sağlıklı sağduyulu bir konuşma yaptı."