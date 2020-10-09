Mustafa Cengiz'den camiaya seçim mesajı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulübün 115. yılı dolayısıyla kurucu başkan Ali Sami Yen'in mezarında gerçekleşen anma etkinliğinde açıklamalarda bulundu.

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, camiaya mesaj yollayarak seçime gitmek istediğini ancak pandeminin engel olduğunu belirtti.

İşte Mustafa Cengiz'in açıklamaları:

"Galatasaray olarak bizim kırmızı çizgilerimizden birisi Ali Sami Yen'dir. Ali Sami Bey ile birlikte 5 arkadaşın bir lise sırasında tohumlarını atarak kurduğu bu kulüp, şu an tüm dünyada 100 milyondan fazla sempatizana sahip koca bir kulüp. Dünyada İngiltere hariç örneği yok bu tarzın. Çoğu ülkedeki kulüpler, yabancı kuruculara ait.

CAMİALARLA SORUNUM YOK

Ben görevde bulunduğum süreç içerisinde hiçbir zaman hiçbir camiaya laf etmem. Hepsi benim kardeşim. Tribünlerde de birlikteyiz. Çok sıkı Fenerbahçeli, Beşiktaşlı arkadaşlarım var. Eğer rakip yöneticiler bizim kulübümüze bir şey derse de, cevabını veririm. Bir yönetici tavladan pul çalıyorsa, o onu bağlar. Camiasını değil. Bunun ayrımına varmamız gerek.

BLOK HALİNDE BİZE SALDIRIYORLAR

Aile içinde tartışmalar olabilir. Eğer yoksa sıkıntı vardır. Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'a müthiş bir saldırı var. Benim bir ayağım çukurda, bu nasıl olsa yakın ölecek diye bana bir şey demiyorlar, onlara çakıyorlar sürekli. Ayıptır bu. Galatasaray'ın eski başkan ve yöneticilerine bakıyorsunuz, yüzde 80'i batmış durumda. Neden Yusuf ve Abdurrahim'e yükleniyorlar bu kadar? Ne yaptın bu adamlar? Ben ameliyat geçirdim, bu arkadaşlarımız olmasa ne halde olurduk? Blok bir saldırı var. Benim aksanıma takmışlar. Ben özellikle bozmuyorum, şimdiye elli kere diksiyon dersi alırdım. Abdurrahim Bey de öyle, Rize aksanına sakmışlar. Yusuf Bey'e ise badem bıyık diyorlar. Sürekli saldırıyorlar.



20 TANE OYUNCU ALMAYI BEN DE BİLİRDİM

Sizlere önümüzdeki hafta çok fazla açıklama yapacağım. Önyargılar var. Yönetim beceriksiz diyorlar, bence de beceriksiz. 20 tane oyuncu alabilirdik, çekleri senetleri imzalar bırakıp giderdim. Ne olacaktı? En fazla ibra edilmezdim. Bana transfer yap diyorlar. Veli yapıyor, sen de yap diyorlar. Yapmam. Yapsam alasını yaparım ama yapmam. Geleceği düşünüyorum.

RİSK HER YERDE VAR, SEYİRCİLİ OYNAMALIYIZ

Kulüpler Birliği ile, kendi içimizde, devlerimizle sürekli konuşuyoruz seyirci konusunu. Türkiye bir sıkıntıda. İnsanlar sabah uyanıyor, 'Walking Dead setinde miyiz?' diye düşünüyor. Zor bir süreçteyiz.Dünyada, biz ülke olarak güçlendikçe rahatsız olanlar var. Gözleri hep üzerimizde. Bizim risk almamız lazım. Seyircili maçlara geçmemiz lazım. Locaları açmak istiyoruz önce ama tribünleri de açmak istiyoruz. Sadece zenginlere mi açıyorsunuz derler. Seyircili oynama konusuna bilim kurulu karşı çıkmış. Risk var diyorlar. Risk her yerde var. Şu an burada sizlere konuşuyorum, kaç kişi var burada, burada risk yok mu? Rakip takımlar da destekler beni. Özellikle Fenerbahçeliler. Nasıl olsa bizim maç geçti.



SEÇİME GİTMEK İSTİYORUM

Üyeler Genel Kurul yapın diyor. En az 3-5 bin kişi gelecek. 2 metre mesafe olması gerekiyor. Bulun bana mesafe yapayım. Hemen yapayım. Bulun yer. Ben bir an önce mali genel kurul yapıp seçime gitmek istiyorum. Ama şartlar el vermiyor. Ben niye kaçayım genel kuruldan? Ben genel kurulda da konuşurum. Onların hafızalarını tazelerim. Galatasaray'da sadakat var mı? Vefa var mı? Teşekkür var mı? Üyelere bir hatırlatırım.

FENERBAHÇE BANA BORÇLU

Yayıncı kuruluşta isimlerimiz değişik şekilde kısaltılıyordu. Bizim GAL, Fenerbahçe'nin FEN diye. İlgili kişilerle görüştük, değiştirttik. Fenerbahçe'nin FEN ile ne ilgisi var? FB oldu o da şimdi. Bu yüzden bana borçlular."

