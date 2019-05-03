Mustafa Cengiz'den büyük hesaplaşma

ORÇUN ÖZATEŞ - ÖZEL HABER

MART ayında yapılan Mali Genel Kurulu’nda üyeler tarafından idari yönden ibra edilmeyen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetimi tarihi bir karar aldı. Başkanlık koltuğuna oturur oturmaz Galatasaray’ın son dönemdeki mali tablolarını detaylı olarak araştırma yaptıran Başkan Cengiz, yolsuzluk ya da usulsüzlük şüphesi olan konuları mahkemeye taşıyacak. Mağazacılık, Kalamış Tesisleri, stat büfeleri, yapılan transferlerdeki tüm usulsüzlük şüpheleri için ayrı ayrı dava açılarak hesap sorulacak. Yönetim ve hukukçular bu konuda detaylı çalışıyor.

ÖZBEK SONUCU AÇIKLAMAMIŞTI

Böylece üyelerin yıllardır dile getirdiği usulsüzlük olaylarının tüm detayları ilk kez ortaya çıkmış olacak. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, önceki gün spor müdürleriyle bir araya geldiği toplantı sırasında “Şeytanlığı bilmem, ben sureti haktan görünüp malı götürmeyi bilmem” diyerek kulüp içinde yaşanan ilginç olayların bir anlamda sinyalini vermişti. G. Saray eski Başkanı Dursun Özbek, kulübün son 10 yılındaki bütün harcamalarını bir bağımsız denetleme şirketine inceletmişti. Ancak Özbek, bu denetleme sonucunu üyelerle paylaşmamıştı.

GELEN TEPKİLERDEN MEMNUNLAR

Üyelerin, Mustafa Cengiz’in bu kararına büyük destek verdikleri öğrenildi. Camia içinde bazı önemli isimlerle konu ile ilgili fikir alışverişinde bulunan yönetim gelen olumlu tepkilerden oldukça memnun. Yönetim kurulu üyelerinin, önümüzdeki divan kurulu toplantılarında kulüpteki yolsuzluk şüpheleri ile ilgili detaylı açıklamalar yapması bekleniyor. Eski başkanların Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in bu hamlesi sonrası nasıl bir açıklama yapacağı ise merak konusu oldu…