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  • 29 Temmuz 2019 Pazartesi 15:01
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  • 29 Temmuz 2019 Pazartesi 15:13

Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a cevap

Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a cevap

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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yanıt verdi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Fatih Terim'in TFF'den aldığı tazminatla ilgili yaptığı açıklamalara yanıt verdi.

Mustafa Cengiz, "Biz hiçbir camianın kampanyasına ya da şampiyonluğuna dil uzatmayız. Ancak bize bir laf atılırsa gereken cevabı en şiddetli şekilde veririz. Taraftarı birbirine düşürecek sözlerden kaçınalım. Verenle alan hiçbir zaman bir olmaz. Veren el, alan elden üstündür. Rakip başkandan rica ederiz, taraftarı gerecek açıklamalardan kaçınalım." dedi.

Ali Sami Yen'in vefatının 68. yıl dönümünde duygulandığını belirten Mustafa Cengiz "Gözüme toz kaçtı demiyorum ama duygulandım. Galatasaray müzesine girmenizi öneriyorum. O yazıları bir okuyun. Galatasaray'ın nasıl kurulduğunu o yazılarda göreceksiniz. Bizler onların ilkelerine her zaman bağlı kalacağız." sözlerini kullandı.

Ali Sami Yen'in kuruluş sözlerini hatırlatan Cengiz, "Galatasaray'ın hedefi Türk olmayan takımları yenmektir. Bunu gerçekleştirebilmek için ne gerekiyorsa Galatasaray'a zarar vermeden yapılacaktır." dedi.

Ezeli rakiplerine de mesaj veren Galatasaray Başkanı, "Şimdi Süleyman Seba'nın mezarını da ziyaret ettim. Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor hepsi bizim kardeşimiz. Her takım bizim kardeşimiz, amcamız, dayımız her şeyimiz. Biz ölülerimize saygılıyız. Onların huzurunda dostluk ve barış diliyorum. Adil bir yarış diliyorum. Lig başlamadan önce kardeşlik mesajında bulunuyorum." şeklinde konuştu.

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