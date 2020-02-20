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aksam.com.tr
  • 20 Şubat 2020 Perşembe 07:08
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  • 20 Şubat 2020 Perşembe 07:08

Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a cevap geliyor

Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a cevap geliyor

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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne imza atacağı törende konuşacak.

Galatasaray'ın Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne imza atacağı törende kulüp başkanı Mustafa Cengiz de konuşacak.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenecek basın toplantısında 14.00 ila 14.30 arası açıklamalar yapacak. Mustafa Cengiz daha sonra, 15 dakika boyunca basın toplantısının sorularını cevaplayacak.
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Mustafa Cengiz'in basın toplantısında Fenerbahçe ile oynanacak derbi ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yaptığı açıklamalara cevap vermesi bekleniyor.

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:

"Türk sporunda adı ilklerle birlikte anılan Galatasaray Spor Kulübü bir ilke daha imza atıyor.

Geçtiğimiz Kasım ayında Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu'nu oluşturan kulübümüz, dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni (UN Global Compact) imzalayarak Türkiye'de bu inisiyatife üye olan ilk spor kulübü olacak.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve Global Compact Türkiye Genel Sekreteri Melda Çele'nin katılımıyla gerçekleşecek iş birliği anlaşması 20 Şubat 2020 Perşembe günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenecek.

İmza törenini takip etmek isteyen basın mensuplarının 20 Şubat 2020 Perşembe günü saat 09.00'a kadar gsmedia@galatasaray.org adresine gerekli bilgileri göndererek akreditasyon işlemlerini tamamlamaları rica olunur.

Tarih:

20 Şubat Perşembe

Yer:

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu

Program:

14.00 Başkanımız Mustafa Cengiz'in açıklamaları
14.30 Global Compact Türkiye Genel Sekreteri Melda Çele'nin açıklamaları
14.45 Soru & Cevap
15.00 Forma takdimi ve fotoğraf"

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