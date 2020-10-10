Mustafa Cengiz: Yer bulun seçim yapayım

AKŞAM

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, camianın merak ettiği konuya açıklık getirdi: “Üyeler, ‘Genel kurul yapın' diyor. En az 3-5 bin kişi gelecek. 2 metre mesafe olması gerekiyor. Yer bulun, hemen yapayım. Ben mali genel kurul yapıp seçime gitmek istiyorum. Ama şartlar el vermiyor.”

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulübün 115. kuruluş yıl dönümünde çarpıcı açıklamalar yaptı. Başkan Cengiz, şu önemli mesajları verdi: “Galatasaray için ulusal anlamda kırmızı değerler var. Bunun önce geleni Türkiye Cumhuriyeti’dir. Devletimiz önde gelir. Camia olarak kırmızı çizgimiz Mustafa Kemal Atatürk ve Ali Sami Yen’dir. Batı’da çoğu kulübü yabancılar kurmuştur. Ancak Türk kulüplerini, Türkler kurmuştur. Bu çok önemli tarihi bir tespittir. Bu durumu sosyologlar incelemeli. Ülkemiz şu anda bile tam bağımsızlık için mücadele ediyor. Devletimizin her zaman yanındayız.



SAVAŞÇI BİR KARAKTERE SAHİBİZ

Bazen bazılarınca görülüyor. Bir çoğunluğu doğru-dürüst, savaşçı karaktere sahibiz. Görevde bulunduğum toplam 2.5 yıllık süreç içinde hiçbir zaman hiçbir camiaya laf etmedim. Hepsi benim kardeşimdir. Çok değerli arkadaşlarım vardır. Çok sıkı Beşiktaşlıdır, Fenerbahçelidir. Yöneticilerin özellikle söylemlerine dikkat etmelerini istiyorum. Ama aleyhimizde konuşulursa da cevabını veririm. Öbür yanağımı çevirmem. Onlar olmadan biz olmayız. Türkiye’de en büyük parça biziz. Bütün istatistikler bunu gösteriyor. Biz Türk futbolunun lokomotifiyiz.

BİZE MÜTHİŞ BİR SALDIRI VAR

Müthiş saldırı var. Bu adamın bir ayağı çukurda. Buna çakmayalım, diğerine çakalım. Adamın gecesi-gündüzü yok. Harcama yapıyor. Yöneticimiz Yusuf Günay’a niye saldırıyorlar! Hâlâ çözemedim. Ben anlamadım Abdurrahim ne yaptı? Yusuf’un bıyığına taktılar. Yemin ederim anlamıyorum. Blok bir saldırı oluyor. Yahu yapmayın. Hiç kimseye kin tutmadım. Üyeler ‘Genel kurul yapın’ diyor. En az 3-5 bin kişi gelecek. 2 metre mesafe olması gerekiyor. Bulun bana mesafe yapayım. Hemen yapayım. Ben bir an önce mali genel kurul yapıp seçime gitmek istiyorum. Ama şartlar el vermiyor.”

2 KİŞİ REDDETTİ



Cengiz: “Ben 20 tane oyuncu alırdım, sonra da ‘Eyvallah’ der giderdim. ‘Veli yapıyor, sen de yap’ diyorlar. Ben onun âlâsını bilirim ama yapmam. Kötü örnek, örnek olamaz. Tüm takım %15 indirimi kabul etti, 2 kişi (Belhanda ve Feghouli) kabul etmedi.”



SEYİRCİLİ OLMALI

Cengiz: “Bilim Kurulu, ‘Risk var’ demiş. Şu anda buradayız, risk yok mu? Bu, dünyaya da bir gösterge olacak. Dünyaya futbol konusunda örnek olmalıyız. Maske takarak, mesafeyi koruyarak maçları seyircili oynatmamız lazım.”



KRİTİK MAYIS

Galatasaray'da başkanlık seçiminin mayısta yapılması önemli. Eğer seçim mayıstan önce yapılırsa, yeni seçilecek başkan tüzüğe göre mayısta bir daha seçim yapmak durumunda kalacak. Ancak seçim zamanında olursa başkan 3 yıl için seçilecek.

ADAY 5 İSİM VAR

Başkan Cengiz’in aday olmaması halinde 5 yeni ismin Galatasaray’da başkanlık için adı geçiyor. Metin Öztürk, Ozan Korkut, Burak Elmas, Işın Çelebi ve Can Çobanoğlu’nun bu konuda istekli olduğu öne sürülüyor.

NİCE 115 YILLARA



Bu arada Galatasaray Spor Kulübü’nün kuruluşunun 115. yılı dolayısıyla kulübün kurucusu Ali Sami Yen, Feriköy Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı.

OYUNCULARA İNDİRİMLİ ÖDEME



Öte yandan, Galatasaray oyuncuların maaşlarını Kovid-19 salgını nedeniyle yüzde 15 indirimli ödendiğini duyurdu. Yüzde 15 indirimi kabul etmediği iddia edilen Belhanda ve Fegholi’nin de maaşlarının indirim yapılarak ödendiği açıklandı