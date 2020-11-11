Mustafa Cengiz: Yeniden aday olma konusunda şu anda vermiş olduğum bir karar yok

Mustafa Cengiz’in açıklamaları şu şekilde:
“Seçim kararının ardından adayların ortaya çıkması bizi mutlu etti. 3 aday çıktı, hepsi değerli insanlar. Hepsi bizim gibi Galatasaray için mücadele ediyor. Bizim ibrasızlığa rağmen direndiğimizi sanan bir kesim var.
Yeniden aday olma konusunda şu anda vermiş olduğum bir karar yok.
Ailem ve doktorlara bakarsanız geçmiş ibrasızlıktan beri bırakmamı istiyorlar.
Radamel Falcao bir tanedir. Devam edecek. Futbolcularım benim için en değerlilerdir.
Ben isterim ki üçgenler kuralım, 4 pasta gol atalım. 8 diğer takıma, 9 diğer takıma, 7 diğer takıma atalım, ben de böyle istiyorum.
7 Mayıs'tan bugüne kadar resmi ortamlarda bana sağlığımı soran olmadı. Bu normal -lan hastaysan ne işin var zaten burada- hizmet edeceksen sağlıklı olacaksın. Ben elimden geldiğince gönül verdiğim bir şey için mücadele ediyorum."
Geçtiğimiz yıllardan bu yana Edin Visca transferinde ısrarcı olan Fenerbahçe, ocak ayında bir kez daha harekete geçecek. Sportif direktör Emre Belözoğlu, Başakşehir ile sözleşmesini 2025'e kadar uzatan tecrübeli kanat için tüm şartları zorlayacak. Sarı-lacivertliler, Başakşehir kulübünü ikna edecek teklifi de şimdiden belirledi.
Golcü transferi için çalışmalarını epeydir sürdüren Beşiktaş, Mandukic ve Balotelli isimlerini eledi. Siyah-Beyazlıların 1 numaralı hedefi Cenk Tosun.
Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Mbwana Samatta'nın Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'ndeki Tanzanya-Tunus maçında forma giyemeyeceği ortaya çıktı. Sakat olduğu belirtilen başarılı forvetin 10 gün sahalardan uzak kalabileceği öne sürüldü.
Sivas'tan 3 puanla dönen Galatasaray gözünü zirveye dikti. Milli aradan sonra sırasıyla Kayseri, Çaykur Rize (D), Hatay, Karagümrük (D) ve Göztepe ile karşılaşacak Cim-Bom galibiyet serisini 8 maça çıkarmayı hedefliyor.
Trabzonspor, Eddie Newton'ın ayrılığı sonrası göreve Abdullah Avcı'yı getirdi. Başarılı teknik adam, yaptığı kapsamlı sunum ve ortaya koyduğu projelerle Trabzonspor yönetimini mest etti.
Galatasaray'da geçtiğimiz hafta idmanda sakatlanarak antrenmanı yarıda bırakan ve Sivasspor maçında forma giyemeyen Radamel Falcao'nun Kayserispor maçında sahalara döndürülmesi planlanıyor.