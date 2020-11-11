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aksam.com.tr
  • 11 Kasım 2020 Çarşamba 17:09
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Mustafa Cengiz: Yeniden aday olma konusunda şu anda vermiş olduğum bir karar yok

Mustafa Cengiz: Yeniden aday olma konusunda şu anda vermiş olduğum bir karar yok

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Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, 19-26 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek başkanlık seçiminde aday olup olmayacağına dair açıklama yaptı. Cengiz, “Yeniden aday olma konusunda şu anda vermiş olduğum bir karar yok” şeklinde konuştu.

Mustafa Cengiz’in açıklamaları şu şekilde:

“Seçim kararının ardından adayların ortaya çıkması bizi mutlu etti. 3 aday çıktı, hepsi değerli insanlar. Hepsi bizim gibi Galatasaray için mücadele ediyor. Bizim ibrasızlığa rağmen direndiğimizi sanan bir kesim var.

Yeniden aday olma konusunda şu anda vermiş olduğum bir karar yok.

Ailem ve doktorlara bakarsanız geçmiş ibrasızlıktan beri bırakmamı istiyorlar.

Radamel Falcao bir tanedir. Devam edecek. Futbolcularım benim için en değerlilerdir.

Ben isterim ki üçgenler kuralım, 4 pasta gol atalım. 8 diğer takıma, 9 diğer takıma, 7 diğer takıma atalım, ben de böyle istiyorum.

7 Mayıs'tan bugüne kadar resmi ortamlarda bana sağlığımı soran olmadı. Bu normal -lan hastaysan ne işin var zaten burada- hizmet edeceksen sağlıklı olacaksın. Ben elimden geldiğince gönül verdiğim bir şey için mücadele ediyorum."

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