Mustafa Cengiz: Tılsım, güç, ruh ve kıvılcım!

Mustafa Cengiz, "17 rakibimize de saygılarımı iletiyorum, büyük mücadele yaptık. Tüm futbolculara verdiği emekler için teşekkür ediyorum. Başakşehir'i de tebrik ediyorum. Kıran kırana bir mücadele oldu. Şampiyon Ligi'nde ülkemizi en iyi şekilde temsil edip gururlandırırlar. Ben Galatasaray'ın başarısının devamını diliyorum. İnşallah 3 kupayı da alırız. Mücadeleye devam ediyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde bayrağı Türk milleti adına en yükseklere taşır ve dikeriz." dedi.

"TILSIM, GÜÇ, RUH, KIVILCIM"

Şampiyonluğun anlamıyla ilgili gelen soruya Galatasaray'ın başkanı, "Herkes için anlamlı. Bize nasip ettiği için öncelikle teknik direktörümüz sayın Fatih Terim'e, bütün ekibine, tek tek futbolculara, ölümüne mücadele ettiler. ayaklarını sahada bırakanlar oldu. Bugün de öyle bir mücadle verdiler. Başta Abdurrahim ve Yusuf kardeşlerim olmak üzere tek tek yöneticime teşekkür ediyorum. Büyük mücadele verdiler. En başta taraftara. Bugün maçta taraftarın gücünü bütün dünya gördü. Taraftarın nasıl maç çevirdiğini gördük. Fakat, yenilgiden artıya geçmemiz, geri dönüş yapmamız, hem taraftarı hem camiayı birbirine bağlayan tılsım, güç, ruh, kıvılcım." yanıtını verdi.

"KUPA İÇİN GÖRÜŞMELER YAPTIK AMA..."

İkinci yarıda 2 gollerinin iptal edilmesiyle ilgili gelen sorusunu Başkan Cengiz, "O anlarda çocukluğumu hatırladım. El deniyor, bir şey demiyorum, tek tek pozisyon iredelyecek durumda değilim. Şu aklıma geldi, 3 penaltı 1 goldü. Şimdi 3 gol 1 penaltı oluyor. Federasyonla kupa içingörüşmeler yaptık ama mümkün olmadığını söylediler. Önümüzdeki hafta stadyumumuzda bu şanlı kupayı havaya kaldıracağız." şeklinde cevapladı.

Mustafa Cengiz, 19 Mayıs ile ilgili olarak, "Hem Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık ateşini yaktığı gün, hem Galatasaray şampiyonluğunun günü. Taraftarımızın ölçülü bir şekilde kutlamasını diliyorum. Herkese teşekkür ediyorum." diyerek sözlerini noktaladı.