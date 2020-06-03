Mustafa Cengiz taburcu oldu

Hastane çıkışı kısa bir açıklama yapan Mustafa Cengiz, şu ifadeleri kullandı:
“Sadece sesim iyi değil. O da 3-4 gün sonra düzelir. Gördüğünüz gibiyim. Sabah namazından yatsı namazına kadar dua eden taraftarıma, camiama, bütün Türk halkına çok teşekkür ediyorum. Hepiniz zahmet edip gelmişsiniz. Allah utandırmasın. Mücadeleye devam edeceğiz.”
Mustafa Cengiz’in doktoru ise şu şöyle konuştu:
“Mustafa Cengiz çok zorlu bir süreçten geçti. Arka arkaya çok önemli ameliyatlar oldu ama çok şükür bugün gördüğünüz gibi sağlığına kavuşmuş olarak evine uğurlayabildik. Bu bizim için de camia için de çok büyük bir mutluluk. Umarım bundan sonraki tedavi sürecinde her şey yolunda gider. Görevini bırakmadığına hastanede yattığı süre içerisinde bizzat şahit olduk. Bundan sonra da tekrar Galatasaray'ın başına daha sağlıklı ve daha güçlü olarak dönecektir. Buna inanıyoruz hepimiz sağlık ekibi olarak. Tıbbi olarak başka herhangi bir şey söyleme şansına sahip değiliz. Hastanemizde onu ağırlamaktan ve uğurlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz."
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