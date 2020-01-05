Mustafa Cengiz: Onyekuru'ya gelen başka teklifler de vardı

Henry Onyekuru'yu Monaco'dan sezon sonuna kadar kiralayan Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak imza töreninde açıklamalarda bulundu.

MUSTAFA CENGİZ: "ONYEKURU DİĞER TEKLİFLERE BAKMADI BİLE"

Diğer tekliflere dönüp bakmadı bile. Bu Galatasaray'ı bir araya getiren, bizi bir arada tutan ruh. Galatasaraylılık bir kültür, bir varlık bu anlamda. Dünya çapında 100 milyona yakın sempatizanımız 30 milyonu aşkın taraftarımız Onyekuru'nun yuvasına dönmesini bekledi ve istedi. En önemlisi bu. Bizi çok daha onurlandıran, taraftarımızı da sevindiren, onun da bunu şiddetle istemesi, bunu bulunduğu kulübe de açıkça beyan etmesi”

ABDURRAHİM ALBAYRAK: "ONYEKURU NASIL BİR GALATASARAYLI OLDUĞUNU GÖSTERMİŞTİR"

Tekrar yuvasına dönmesi nasıl bir Galatasaraylı olduğunu göstermiştir. Bu sene kiralık ileriki yıllarda da Galatasaray'ın kendi futbolcusu olarak devam etmesini diliyorum. Taraftarlarımızın çok mutlu olduğunu ifade etmek istiyorum. Onyekuru'ya çok teşekkür ediyorum.

ONYEKURU: "BURASI BENİM EVİM"

Evime dönmekten dolayı çok mutluyum. Burası benim evim. Umarım şampiyon olacağız. Burada olmaktan dolayı çok büyük mutluluk ve heyecan duyuyorum.