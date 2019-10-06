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  3. Mustafa Cengiz maç sonrası konuştu: Herkese, her şeye rağmen şampiyon olacağız

Mustafa Cengiz maç sonrası konuştu: Herkese, her şeye rağmen şampiyon olacağız

Mustafa Cengiz maç sonrası konuştu: Herkese, her şeye rağmen şampiyon olacağız

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, stat çıkışında kendisine mikrofon uzatan gazetecilere kısa bir açıklama yaptı.

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaştı. Eryaman Stadı'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, stat çıkışında kendisine mikrofon uzatan gazetecilere kısa bir açıklama yaptı. Maç için değerlendirme yapmayan Mustafa Cengiz şunları söyledi;

"HERKESE, HER ŞEYE RAĞMEN ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

"Herkese, her şeye ve bütün olumsuzluklara rağmen inşallah şampiyon olacağız"

(Sporx)

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