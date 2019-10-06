Mustafa Cengiz maç sonrası konuştu: Herkese, her şeye rağmen şampiyon olacağız

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaştı. Eryaman Stadı'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, stat çıkışında kendisine mikrofon uzatan gazetecilere kısa bir açıklama yaptı. Maç için değerlendirme yapmayan Mustafa Cengiz şunları söyledi;

"HERKESE, HER ŞEYE RAĞMEN ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

"Herkese, her şeye ve bütün olumsuzluklara rağmen inşallah şampiyon olacağız"

(Sporx)