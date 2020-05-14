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  • 14 Mayıs 2020 Perşembe 18:40
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  • 14 Mayıs 2020 Perşembe 19:24

Mustafa Cengiz: Kulüpten yapılan açıklamalar bilgim ve onayım dahilindedir

Mustafa Cengiz: Kulüpten yapılan açıklamalar bilgim ve onayım dahilindedir

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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulübün resmi mecralarından yapılan tüm açıklamaların bilgisi ve onayı dahilinde yapıldığını açıkladı.

Mustafa Cengiz’in kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde:

“07.05.2020 tarihinde geçirdiğim operasyonun ardından sağlığım el verdiği kadar İkinci Başkanım ve Başkan Yardımcılarım başta olmak üzere ilgili mesai arkadaşlarımla birlikte Galatasarayımızın sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalara ara verilmeksizin devam edilmiş ve bu süreçte mali raporlar da hazırlanarak sonuçlandırılmıştır. Bilindiği gibi gerektiği takdirde de resmi sitemizden ilgili konulara ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Kulübümüz resmi mecralarında yayınlanan bütün açıklamalarda bizzat bilgim, katkım ve nihayetinde onayım vardır.

Galatasaray Spor Kulübü gibi 115 yıllık bir geçmişe sahip kurumsal bir yapıda zaten aksi de düşünülemez.”

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