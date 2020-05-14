Mustafa Cengiz: Kulüpten yapılan açıklamalar bilgim ve onayım dahilindedir

Mustafa Cengiz’in kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde:
“07.05.2020 tarihinde geçirdiğim operasyonun ardından sağlığım el verdiği kadar İkinci Başkanım ve Başkan Yardımcılarım başta olmak üzere ilgili mesai arkadaşlarımla birlikte Galatasarayımızın sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalara ara verilmeksizin devam edilmiş ve bu süreçte mali raporlar da hazırlanarak sonuçlandırılmıştır. Bilindiği gibi gerektiği takdirde de resmi sitemizden ilgili konulara ilişkin açıklamalar yapılmıştır.
Kulübümüz resmi mecralarında yayınlanan bütün açıklamalarda bizzat bilgim, katkım ve nihayetinde onayım vardır.
Galatasaray Spor Kulübü gibi 115 yıllık bir geçmişe sahip kurumsal bir yapıda zaten aksi de düşünülemez.”
Yeni sezonun transferlerine kaynak yaratmak için futbolcu satmak isteyen Galatasaray, Brezilyalı stoperi Marcao için Valencia'dan 12 milyon Euro'luk teklif aldı. Sarı-Kırmızılılar bu teklife ‘sezon sonu görüşelim' cevabını verdi. Cimbom, başarılı savunmacıyı, Portekiz ekibi Chaves'ten 4 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı.
Bir süredir adı Fenerbahçe'yle anılan 24 yaşındaki golcü George Puscas'la ilgili Reading Teknik Direktörü Mark Bowen'den açıklama geldi. Bowen, “Yönetimle konuştum, Fenerbahçe'den herhangi bir teklif olmamış” dedi.
Koronavirüse yakalandığı tespit edilen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den ilk açıklama. Çebi, “Bilim Kurulu'nun onayı olmadan bu ortamda futbol oynanamaz” dedi.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulübün resmi mecralarından yapılan tüm açıklamaların bilgisi ve onayı dahilinde yapıldığını açıkladı.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüse yakalandığı açıklandı.
Beşiktaş'tan koronavirüs açıklaması geldi. 8 kişide daha..
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.