Mustafa Cengiz: Kulüpler Birliği bizim için yok hükmündedir

"GALATASARAY'A KARŞI BİR CEPHE VAR"

"Galatasaray'a karşı ciddi bir cephe var. Ciddi bir algı yönetimi var. Biz bu cepheyi de bozarız, varsa oyunlarını da bozarız. Bizim gücümüz buna rahatlıkla yeter. Bizim ana hedefimiz yabancı takımları yenmek ve dünyanın tepesine olan yürüyümüşüzü sürdürmek. Bunu da sağlam bir mali yapıyla birlikte inşallah çözeceğiz."

"KULÜPLER BİRLİĞİ YOK HÜKMÜNDEDİR"

"Yeni bir TFF geldi ve biz buna beyaz sayfa açtık. Fakat geçen yıldan kalan bir takım rahatsızlıklarımızın kör gözüne tekrar sahaya sürülmesi bizi rahatsız ediyor. 2 faulümüze 1 kart veriliyor, rakiplerimizde bu oran 10 faulde 1. Sanki Galatasaray'ın önünü kesmek için çaba harcanıyor. Geçen sene 2 hakemi cımbızla çekip görevlerine son veriyorlar. Bu şekilde hakemlere, "Galatasaray lehine hata yaparsanız ceza alırsınız" mesajı veriliyor. Lütfen toplumun dinamitleriyle oynamayın. Biz, kendimize duyduğumuz saygıdan dolayı rakiplerimize değerli diyoruz ama rakiplerimizin bazıları bir taç atışı için şampiyonluğumuza lekeli deme cüretini gösteriyor. Kulüpler Birliği'ne 'Birlik' demeye dilim varmıyor. Çünkü içinde bir kulüp yok. Bizim için de şu anda Kulüpler Birliği yok hükmündedir."

YUSUF GÜNAY: "STADIN KAPASİTESİ 10 BİN ARTACAK"

"Ayakta seyirci alınmasına imkan tanındığı zaman Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne başvurduk. Kapasitemiz 10 bin artacak. İzinleri bekliyoruz. Koltuk siparişlerini de verdik. En kısa sürede stadımızın kapasitesi 10 bin artacak. Lig maçları kale arkalarında ayakta izlenecek, Şampiyonlar Ligi maçları ise portatif koltuk koyacağız."