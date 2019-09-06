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  3. Mustafa Cengiz konuşurken Beşiktaş'tan olay paylaşım

Mustafa Cengiz konuşurken Beşiktaş'tan olay paylaşım

Mustafa Cengiz konuşurken Beşiktaş'tan olay paylaşım

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in Fatih Terim'e verilen 4 maçlık cezayı canlı yayında eleştirdiği sırada Beşiktaş'ın yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Cengiz'in sözlerinin ardından Beşiktaş, sosyal medya hesabından "Şerefli Beşiktaş tarihini hakkıyla yaşamaya davetlisiniz" notuyla bir görsel paylaştı. Siyah-beyazlı ekibin görselde ayrıca "Şerefimizle oynar, hakkımızla kazanırız. Halkın takımıyız, özümüzden güç alır, tutkuyla bağlanırız" yazısı Galatasaray'a gönderme olarak algılandı.

Bu paylaşım kısa sürede yoğun ilgi gördü.

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