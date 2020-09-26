Mustafa Cengiz: 'İnşallah galip geleceğimiz bir derbi olur'

IHA

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yarınki derbi ile ilgili olarak, "Elbette hak edenin Galatasaray olmasını yürekten dilerim. Rakibimiz ne kadar güçlü, ne kadar düzgünse biz o kadar düzgün, o kadar güçlüyüz. İnşallah hayırlısıyla galip geleceğimiz bir derbi olur” dedi.

Başkan Mustafa Cengiz, Galatasaray’ın Anadolu Efes’e 80-56 mağlup olduğu maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Cengiz, karşılaşma ile ilgili olarak, “Hiçbir takımımız yenilse de yense de asla yalnız yürümeyecek. Hep orada olacağız, onların yanında olacağız. Fakat tabii ki gerçekler var. Anadolu Efes değerli, bizi Avrupa’da da iyi temsil eden bir takımımız. Bütçe farklarına baktığımızda biz 2 milyon Dolar, onlar ise bizim yaklaşık 10-15 katımız. Bir değerli rakibimiz de aynı şekilde. Biz onlara saygı duyuyoruz ama biz bütün branşlarda kendine yeter, otarşik bir yönetim tarzı mali yapılanma içindeyiz. Ayrıca son bankalar birliği ile aylardır yaptığımız yeniden yapılandırmanın yeniden yapılandırmasında da amatör şubelere desteğinin şubelerin kendisine yetmesi bazında olmasını istiyorlar. Futboldan amatör dallara olan geçişin en aza indirilmesini istiyorlar. Biz buna uymaya çalışıyoruz. 4-5 yıl önceleri 30-35 milyon Euro bütçelerden 2 milyon Euro’ya geldik. Bunun da yaklaşık 1.8 milyon Euro’su gerek iddia, gerek federasyon destekli. Bunun için sevgili yönetici Oytun ve Dorukhan kardeşimize teşekkür ediyorum. Oytun’un dedesi vefat etti ona başsağlığı diliyorum. Eski yöneticilerimiz de ellerinden geleni yaptı. Onlara da tek tek teşekkür ediyorum. Basketin seyir gücü, destek gücü en yüksek olan ikinci spor. Futboldan sonra. Bunun sürmesini istiyoruz. Federasyonun bu yönde attığı adımları destekliyoruz. Seyircili oynanmasını istiyoruz makul sayılarda. Dün Bayern Münih - Sevilla maçı %30 seyircili oynandı inşallah bir şey olmaz oradaki insanlara. Türkiye spor endeksli bir ülke. Bir futbol dünyası ama ikinci olarak da basket dünyası var.” ifadelerini kullandı.

"DÜNYADA İLK 5’E GİREN BİR DERBİ"



Galatasaray Başkanı Cengiz, yarın oynanacak derbi ile ilgili de, şunları söyledi:

Türk halkı daha önce dediğim gibi futbol ile yatan futbol ile kalkan bir ülke. Bu pandemi süreci maalesef insanları evde ve dar bir çerçevede tuttu. İnsanların haftada bir kendi takımı ile sevinmesi ya da üzülmesi vardı. İnsanların üzüntüleri maalesef sevinçten fazla sürüyor. Herhalde yaradılışımız böyle. Sevinince Salı’ya kadar sürüyor, üzülünce Çarşamba’ya Perşembe’ye kadar. Bu değerli bir rakibimiz olunca tabii artabilir. Çok değerli bir derbi, dünyanın sayılı derbilerinden. Dünyada ilk 5’e giren bir derbi. İnsanların bununla çok fazla üzülmemesini dilerim. Hem kendi açımızdan hem de rakip açısından. Pazar günü dış faktörlerin, hakemlerin, fiziki sakatlanma şartlarının en aza indiği, kıran kırana bir maç olmasını ve hak edenin kazanmasını dilerim. Elbette hak edenin Galatasaray olmasını yürekten dilerim. Rakibimiz ne kadar güçlü, ne kadar düzgünse biz o kadar düzgün, o kadar güçlüyüz. İnşallah hayırlısıyla galip geleceğimiz bir derbi olur.

Galatasaray, Fenerbahçe derbisine hazır