Mustafa Cengiz: İnşallah Falcao'yu KAP'ta hep beraber görürüz

Galatasaray, Akhisarspor'u 1-0 yenerek Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

Karşılaşmanın ardından konuşan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz şunları söyledi;

Akhisar taş gibi takım. Onlara da alışkın oldukları lige geri dönüş diliyorum. Tüm rakiplerimize başarılar diliyorum. Kupayı kaldırdığımız için çok mutluyuz. İnşallah adil dürüst bir yarış içerisinde lig devam eder. Falcao ile ilgili inşallah KAP’ta açıklama olursa hep beraber okuruz. Takım çok iyi. Güzel bir sahada oynadık. Türkiye saha ve altyapıda Avrupa’yı yakalamış ve geçmiş durumda. Avrupa Kupaları’nda mücadele eden tüm takımlarımız olarak inşallah Avrupa’yı geçeriz ve en tepede Galatasaray’ımız olur.