Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, halsizlik ve yorgunluk şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

KORONAVİRÜS TESTİ YAPILDI

Halsizlik ve yorgunluk şikayetiyle hastaneye götürülen Mustafa Cengiz'e ilk olarak koronavirüs testi yapıldı. Testin sonucu negatif çıkan başkan Cengiz'e 3 ünite kan verildi.

Pazartesi günü PET çekimi yapılacak olan Mustafa Cengiz'in, o güne kadar doktorların gözetimi altında tutulacağı öğrenildi.

GALATASARAY’DAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

“Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz, halsizlik ve kilo kaybı şikâyeti nedeniyle bugün hastaneye yatırılmıştır.

Gerekli tahlil ve tetkiklerin yapılmasının ardından rahatsızlığının koronavirüs ile alakalı olmadığı tespit edilmiştir. Şu ana kadar kendisine iki ünite kan verilmiş olup, tedavisine hastanede devam edilmesine karar verilmiştir.

Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz.”

KULÜPLER BİRLİĞİ’NDEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

“Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz’in hastaneye kaldırıldığı bilgisini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Sayın Cengiz'e geçmiş olsun dileklerimizi ileterek, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.”

Başkanımızın teşhis ve tedavi süreciyle ilgili gelişmeler gerektiğinde kamuoyuyla paylaşılacaktır.