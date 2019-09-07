Mustafa Cengiz: Galatasaray'ın 5. yıldıza yürüyüşünü kimse engelleyemeyecek

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim'e verilen cezaya ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İşte Mustafa Cengiz'in sözleri...

ELLERİNDEN GELENİ YAPSINLAR

"Galatasaray'a, yönetimimize ve teknik direktörümüz Fatih Terim'e karşı yapılanlara rağmen Galatasaray, şampiyon olacaktır. Ellerinden ne geliyorsa arkalarına koymasınlar.

Bu yarış içerisinde TFF'nin elimize ulaşan gerekçeli kararında hocamızın tepkisinin TFF'ye söylediğini düşünmesini hayretle karşıladık. Hocamızın tepkisi Galatasaray'a oluşan tepkilere verilmiş bir tepkiydi.

Galatasaray'a kurulan tüm tuzaklara, tenha koridorlarda yapılan sinsi planlara karşı hazırlıklı olup Mayıs ayında ipi yine göğüsleyeceğiz.

Biz Galatasaray olarak bu duruşumudan asla vazgeçmeyeceğiz. Aslanın görüntüsü korkunçtur. Aslan bir kükrerse rakipler korkudan boğulur.

Federasyondan gerekli tedbirleri almasını şiddetle talep ediyorum. Mayıslar bizimdir! Ellerinden geleni arkalarına koymasınlar. Galatasaray'ın 25. şampiyonluğuna ilerleyişini kimse durduramayacak.

Hocamız ile planlanmış hiçbir şey yapmıyoruz. Hocamızın tepkisi doğaldı. Nasıl taraftarımız doğal tepki veriyorsa ben de hocamız da doğal tepkiler veriyor. Biz bir planın parçası değiliz. Biz milyonların temsilcisiyiz, hocamız da icrasıdır. Hocamıza sevgimi ve saygımı iletiyorum.

Hukuksal süreç daha tamamlanmadı. Bu süreçte mutlaka aklıselim galip gelecektir. Gelmiyorsa da Galatasaray, bariyerleri parçalaya parçalaya yürüyüşüne devam edecektir.

Ben de 150 gün ceza aldım. Yardımcı hocamız da ceza aldı. Hem de 19.500 gibi anlamlı bir rakamla. Anlamlı... Bu kötü yolları sonlandırmalarında fayda var. İsterlerse vazgeçmesinler... Biz yolumuzdan ilerleyeceğiz."