Mustafa Cengiz: 'Galatasaray hileye hurdaya başvurmaz'

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Olağanüstü Divan Kurulu'nda gündeme dair çarpıcı açıklamalar yaptı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Olağanüstü Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

Florya ve Riva konularına değinen Mustafa Cengiz, "Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Rakiplerimiz hemen biz de isteriz diye saldırmasın. Biz kendi evimizi, kendi mülkümüzü aldık. Florya ve Emlak Konut ile olan sorunlarımızı çözdük. 60 günlük uyarı ve tahliye süreci mümkün değildi. Çünkü Kemerburgaz arazisini teslim alamamıştık. Florya'da çalışan spor ekibimize sokakta antrenman yaptıramazdık. Ödemeyi almıştık fakat yapılandırmayı bitirememiştik. Temerrüde girmiştik. Yani tüm borcunu öde yoksa mal varlığına el koyarım, demek." dedi.

"UEFA VE FIFA'LIK BİR SÜRECİMİZ OLMADI"

Galatasaray Adası'yla ilgili olarak Cengiz, "Ada bizim kırmızı çizgimiz, dedik." açıklamasını yaptı.

Oyuncu giderlerini düşüreceklerini vurgulayan Galatasaray Başkanı, "Haciz sürecini çözdük. Bankalara çok teşekkür ederim. Şu anda takım ücretlerimiz yüksek, indirmemiz gerekiyor. UEFA ve FIFA'lık bir sürecimiz olmadı." ifadelerini kullandı.

"HİLEYE, HURDAYA BAŞVURMAYIZ"

Mustafa Cengiz, "Galatasaray asla hileye, hurdaya, mertçe olmayan bir harekete girmez. Alnımız açık. Hata yaptıysak söyleyin düzeltiriz." dedi.