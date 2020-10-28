Mustafa Cengiz, Fatih Terim'i böyle sakinleştirdi: Beni yanlış anladınız

Galatasaray'da yönetim ve teknik heyetin karşılıklı verdikleri demeçler sonrası tırmanan gerginlik, geçtiğimiz gün yapılan toplantı ile son buldu. Başta sarı-kırmızılı taraftarlar olmak üzere camia rahat bir nefes alırken yaklaşık 1,5 saat süren toplantıdan yaşanan kritik olaylar da gün yüzüne çıkmaya başladı.
Fatih Terim'in Erzurum maçı sonrası yaptığı "Artık kimsenin ne arkasındayım ne de yanındayım" açıklamasının ardından Başkan Mustafa Cengiz, Türk Telekom Stadı'nda bir toplantı organize etti. Bazı yöneticilerin de katıldığı görüşmede Cengiz ile Terim özel görüşme yaptı.
"SİZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİSİNİZ"
Türkiye'de yer alan habere göre, İlk dakikalarının gergin geçtiği öğrenilen zirvede Mustafa Cengiz baş başa kaldıklarında, Fatih Terim'e "Yazılıp çizildiği gibi sizinle yollarımızı ayırmayı asla düşünmedik. Siz bizim için çok değerlisiniz. Yaşananlar tamamen yanlış anlaşılma'' dedi.
Başkan Cengiz'in bu sözleri üzerine sakinleşen Terim de "Bundan sonra basın üzerinden yapılan açıklamalar ile oyuncularımızı eleştirmeyelim. Hem moraller bozuluyor hem de ocak ayına kadar bu takımla mücadele etmek zorundayız. Devre arası transferi de şimdiden olgunlaştırmalıyız. Artık icraat dönemine girmeliyiz." dedi.
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