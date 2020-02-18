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aksam.com.tr
  • 18 Şubat 2020 Salı 19:55
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  • 18 Şubat 2020 Salı 20:00

Mustafa Cengiz, derbide Kadıköy'e gideceğini açıkladı

Mustafa Cengiz, derbide Kadıköy'e gideceğini açıkladı

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Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Ali Sami Yen 1905 Derneği açılışında basın mensuplarına gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Derbide Kadıköy'de olacağını dile getirerek sözlerine başlayan Mustafa Cengiz, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk ettikleri mücadelede Jean Michael Seri'nin içinde bulunduğu penaltı pozisyonu hakkındaki görüşlerini belirtti.

Fenerbahçe maçı öncesinde birlik ve beraberlik vurgusu yapan Cengiz, "Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Eskişehirspor, Bursaspor, Adanaspor, Kocaelispor, bizim değerli rakiplerimiz hepsi. Asla düşmanımız değiller. Biz orada 6-0 da kaybettik, 6-0 da kazandık, 7-0 da kazandık. Yeter ki bu ülkedeki dostluk bozulmasın." ifadelerine yer verdi.

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SPOR GÜNDEMİ

Derbide olacak mı? Açıklama...
Derbide olacak mı? Açıklama...

Derbide olacak mı? Açıklama...

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Ali Sami Yen 1905 Derneği açılışında basın mensuplarına gündeme dair açıklamalarda bulundu.

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