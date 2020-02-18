Mustafa Cengiz, derbide Kadıköy'e gideceğini açıkladı

Derbide Kadıköy'de olacağını dile getirerek sözlerine başlayan Mustafa Cengiz, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk ettikleri mücadelede Jean Michael Seri'nin içinde bulunduğu penaltı pozisyonu hakkındaki görüşlerini belirtti.
Fenerbahçe maçı öncesinde birlik ve beraberlik vurgusu yapan Cengiz, "Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Eskişehirspor, Bursaspor, Adanaspor, Kocaelispor, bizim değerli rakiplerimiz hepsi. Asla düşmanımız değiller. Biz orada 6-0 da kaybettik, 6-0 da kazandık, 7-0 da kazandık. Yeter ki bu ülkedeki dostluk bozulmasın." ifadelerine yer verdi.
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Ali Sami Yen 1905 Derneği açılışında basın mensuplarına gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Fransız basınına göre Barcelona, Galatasaray'ın yeni sözleşme teklifini geri çeviren Mustafa Kapı'yı transfer hedefine aldı.
Üst üste alınan kötü sonuçlar sonrasında yabancı hoca arayışlarına başlayan Sarı-Lacivertliler kısa bir süre önce B.Münih’ten ayrılan Niko Kovac’la görüşüyor. Hırvat teknik adamın bir yardımcısının F.Bahçe'nin tüm maçlarını mercek altına aldığı, Ersun Yanal'ın gitmesi halinde hemen düğmeye basılacağı öğrenildi.
2008-2009 sezonunda Beşiktaş'ı Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda çifte şampiyonluğa ulaştırarak taraftarın gönlünde taht kuran Mustafa Denizli, siyah beyazlılara geri dönebilir.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim "Fenerbahçe'yi bu defa evinde yenip kötü seriyi bitireceğiz" iddiasında bulundu.
Fransa Ligi takımlarından Rennes'de kulüp başkanı (kulüp genel müdürü) pozisyonunda bulunan Olivier Letang'ın işine son verilmesinin ardından sürpriz bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'den ayrılan Damien Comolli, Rennes'in gündemine geldi.
Şimdiden yeni sezonun kadro planlamasını yapmaya başlayan Galatasaray'da gözler Mario Lemina'da. Sarı-Kırmızılılar, Southampton'dan 1 yıllığına kiraladığı Gabonlu futbolcuyu yeni sezonda da kadrosunda tutmak istiyor.