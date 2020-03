Mustafa Cengiz, Beşiktaş'ın açıklamasına çok ağır cevap verdi!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Beşiktaş derbisi öncesi basına açıklamalarda bulundu.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Mustafa Cengiz, derbinin ertelenmeyip seyircisiz oynaması hakkında eleştirilerde bulunurken, erkek basketbol takımından bir sporcularının ateşlendiğini ancak koronavirüs tespit edilmediğini açıkladı. Cengiz ayrıca, Beşiktaş'ın 1986-1987 şampiyonluğu el değiştirsin çıkışına da dikkat çekici bir yanıt verdi.

İşte Mustafa Cengiz'in açıklamaları:

"TFF Başkanı maçların seyircili oynanacağını söyledi. Biz de maçlar devletimizin talebi üzerinde 'Seyircili oynanacak ve hijyenik açıdan her önlemi alacağız' dedik. Akşam devletimiz farklı bir karar aldı, maçların seyircisiz oynanması kararını verdi. Galatasaray her şekilde, her şartta, her zeminde mücadeleden kaçmaz. Bizim erteleme sebebimiz, 'seyircisiz oynarsak Galatasaray'ı yeneriz' düşüncesini hissetmemizden. Devletin kararına saygımız sonsuz fakat sadece seyirciler değil, futbolcular ve basın mensuplarının sağlığı da önemli. Sadece 1000'e yakın güvenlik güçleri olacak. Devletimizin vereceği her türlü karara titizlikle riayet edeceğiz ama görüşümüzü ayrıca bildiririz ve iletiriz her aşamada.

Bir basketbolcumuzun ateşi çok yüksekti dün. Bir sıkıntısı yok şu ana ama takım da çok etkilendi. Ben de aynı şartlarda olayım diye, yönetici kardeşlerimle buraya geldim. Sporcularımıza bir şey olduysa, bana da olsun dedim. Kadın sporcularımız Fransa'dan geldi, karantina var mı? Yok. Erkek basketbolda bugün yenildiğimiz rakibimiz Ukrayna'dan geldi, karantina var mı? Yok... Basketbolcumuzun ateşlenmesi sonrası gereken girişimleri federasyona yaptık ama olumsuz yanıt aldık. Siz de şu an burada tehdit altındasınız, biz de. Benim kendi açımdan söyleyebilirim, feda olsun...

Mertçe, adil, düello karakterinde bir karşılaşma isterim. Eğer rakibimizin elinden düelloda silahı düşerse, biz eline tekrar almasını bekleriz. Bu şekilde gelecek şampiyonluğu da biz istemeyiz. Böyle bir karakterdeyiz. Kötü niyetlileri bizim ikna etmemiz zaten mümkün değil. Şunu tekrar belirteyim, Galatasaray her şartta, her zeminde sonuna kadar mücadele eder.

Derbiden sonra ligler tatil edilir mi? Bilemiyorum. Tek amaç Galatasaray'ın puan kaybetmesiyse eğer, öyle bir şey olabilir herhalde...

Beşiktaş'ın açıklamasına değinmek istemiyorum şimdilik. Cam kulede oturup, başkasının kalesine taş atmayalım. Ben şimdi Rizespor maçından girerim, Süper Kupa maçının neden oynanmadığından çıkarım. Bu böyle uzar gider. Herkesin bir planı, düşüncesi vardır ama şunu da unutmayalım ki Allah'ın da bir planı, adaleti vardır..."