Mustafa Cengiz bağışı yaptı, makbuzu paylaştı

Ligin kalan maçları için Çalımbay'dan ilginç öneri

DG Sivasspor'un tecrübeli teknik direktörü Rıza Çalımbay, ligin Antalya'da oynanıp tamamlanması önerisinde bulunarak, "Bence Antalya bana göre o konuda ideal. Her türlü şey var, saha da çok, otel de çok. Çarşamba, Pazar, Çarşamba, Pazar maçlar oynanıp neticelenebilir" dedi.