Mustafa Cengiz bağışı yaptı, makbuzu paylaştı

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yeni tip koronavirüs (Kavid-19) salgını nedeniyle başlatılan yardım kampanyalarına destek çağrısı yaptı. Cengiz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Güzel ülkem için... Gece gündüz demeden önce sağlık diye koşan sağlık çalışanlarımıza ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek için gücün yettiğince, seferberlik ruhuyla, salgınla mücadele için kampanyaları destekleyelim. Hep birlikte, haydi Türkiyem!" ifadelerini kullandı.
Mustafa Cengiz, hesabından Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğüne yaptığı bağışın makbuzunu da paylaştı.
Koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim taburcu edildi.
Koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın düzenleneceği tarih netleşti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve takım kaptanı Emre Belözoğlu, İstanbul Valiliği tarafından başlatılan kampanyaya destek olduklarını açıkladı.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'ne bağış yaptı. Koronavirüs nedeniyle başlatılan yardım kampanyalarına destek çağrısı yapan Başkan Cengiz, yaptığı bağışın makbuzunu da paylaştı.
DG Sivasspor'un tecrübeli teknik direktörü Rıza Çalımbay, ligin Antalya'da oynanıp tamamlanması önerisinde bulunarak, "Bence Antalya bana göre o konuda ideal. Her türlü şey var, saha da çok, otel de çok. Çarşamba, Pazar, Çarşamba, Pazar maçlar oynanıp neticelenebilir" dedi.
Teknik direktör Fatih Terim'in ardından Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu edildiğini açıkladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu, ‘Ligler ne zaman başlayacak?' sorusunu da cevapladı.