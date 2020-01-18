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aksam.com.tr
  • 18 Ocak 2020 Cumartesi 13:42
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  • 18 Ocak 2020 Cumartesi 14:09

Mustafa Cengiz: Arda Turan transferinde bize intikal eden bir şey yok

Mustafa Cengiz: Arda Turan transferinde bize intikal eden bir şey yok

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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, gündemden düşmeyen Arda Turan transferiyle ilgili konuştu.

Daha önce Arda Turan’ı veto eden Cengiz, “Arda Turan transferinde bize intikal eden bir şey yok. Arda Turan'ı Fatih Terim'e sordum, "Bir şey olsa size getiririm başkanım” dedi. Ayın 2'sinde 4 saat toplantı yaptık. Arda’nın a harfi gündeme gelmedi. Sosyal medya üzerinden işlemek ne derece doğru bilemiyorum. Hocamız Fatih Terim, Arda Turan'ı istediğine dair bir talep ile şu ana kadar bizimle görüşmedi.” ifadelerini kullandı.

“BASİRETİ BAĞLANAN HAKEMLERİ İSTEMİYORUM”

“Ben hakemlerin art niyetli olduklarına inanmıyorum, inanmak istemiyorum. Devamlı basireti bağlanan hakemleri istemiyorum. İyi niyetli de hata yapsalar, insanlar onlara karşı inançlarını kaybettiler. Federasyonun da alacağı tedbirleri istiyorum, affetmemesini istiyorum.”

“ZEKERİYA ALP’İ HAYATIMDA BİR KERE GÖRDÜM”

“Zekeriya Alp'le hayatımda bir kere rastlaştım. Orada tanıyınca da baş selamı verdim. Rize maçına gidemedim. Benim yüreğim burkuldu. Galatasaray değil, Rize'ye de olsa insanın içi burkuluyor. Siz orada göz göre göre bir takımın hakkını gasp ediyorsunuz. Korkmayın, gördüğünüzü çalın. Birine penaltı verdim, ikinciyi vermeyeyim gibi bir düzenin içine girerseniz o işin içinden çıkamayız.”

“CUMHURBAŞKANIMIZ ‘SPORA SİYASEYİ KARIŞTIRMAYIN’ DEDİ”

“Geçen gün bir çalıştay yaptık. Çok önemliydi. Türkiye'deki bütün liglerin ve kulüplerin temsilcileri oradaydı. Sayın Cumhurbaşkanımız da bizi kabul etti huzuruna. TFF Başkanı Nihat Özdemir, yabancı sınırı konusunu konuşurken Cumhurbaşkanımızın adını andı. Cumhurbaşkanımız, buna iyi bir tepki verdi. Bizi şaşırtan ama çok mutlu eden bir konuşma yaptı. Bir devlet adamı duruşu ile "Arkadaşlar lütfen spora siyaseti karıştırmayın" dedi. "Lütfen benim adımı sayın Cumhurbaşkanı'nın görüşü de bu şekilde" diye katmayın dedi. "Ben bunu söyleyeceksem kendim söylerim, taşerona gerek yok" dedi. Bu nedenle Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim. Spora siyaseti sokmamamız gerek.”

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