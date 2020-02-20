Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a çok sert cevap: Er meydanından kaçılmaz

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un dün yaptığı açıklamalara cevap verdi.

Mustafa Cengiz’in açıklamaları şu şekilde:

"ALİ KOÇ'UN KONUŞMASI DERBİ HAKEMLERİNİ ETKİ ALTINA ALMAK İÇİN"

“Sayın Ali Koç'un konuşmasını 2 saate yakın izledim. Gece bir daha dinledim. Toplantıda 7 dakikalık video ilgimi çekti. Woody Allen diyor ki 'Hızlı okuma dersi aldım. Savaş ve Barış'ı okudum, olay Moskova'da geçiyor.

Ne yapıp edelim, derbi için hakemleri etki altına alalım, mağdur durumda olduğumu PR çalışması yaparak nasıl o ortamı, hakemi, TFF'yi etkileyerek bu maçı alırım şeklinde bir şey hissettim. Olay Moskova'da geçmiyor, pazar günü bir maçta geçiyor.

TFF'yi, yöneticileri zan altında bırakarak, hakemleri zan altında bırakarak maçı kazanıp ne elde edebilirsiniz? Bir maçın gidişatını etkilemek için saatlerce konuşma yapmak Türk futboluna hiçbir şey katmaz.

"YAN HAKEMİN BAŞINI YARDILAR AMA MAÇ ERTELENMEDİ"

Geçmişte Kadıköy'de bir yan hakemin başını yardılar, dikişler atıldı ama maç ertelenmedi. Bu olay, Türk futbolunu kaç yıl geriye götürdü kim bilir? Hakemlere eyyamcılığı ve korkaklığı tavsiye ettiler. Eğer ertelersek cam çerçeve aşağı iner korkusuyla yaptılar.

Ben hakemlerden cesaret istiyorum.

"KULÜPLER BİRLİĞİ AÇIKLAMASININ EDİTÖRÜ BU ARKADAŞIMIZ"

Geçmişte yapılan Kulüpler Birliği açıklamasını, 17 kulüp adına söylediler, ki 17 kulübün tamamı imzalanmadı. Bu yazının editörü, bugün hakemlerden şikayet eden arkadaşımız. Bunları yazan insan, söylemlerine dikkat etmeli. 'Hakemler de insandır' bu söyleme olduğu gibi katılıyorum ama bunu yazdıktan sonra hakemlere saldıramazsınız.

"ARTIK SAHNEYİ GENÇ HAKEMLERE BIRAKALIM DEDİK"

Artık yıpranmış hakemlerle yürümeyelim, sahneyi genç hakemlere bırakalım dedik. Hata yapacaksa onlar yapsın ama gördüğünü çalsın. Adil olsun, eyyamcılık yapmasın. Onun da bir yaşamı var, ailesi var, rızkı var. Biz onun genel kabul edilebilir olmasını istiyoruz.

Türk hakemliğinin bu noktaya ulaşacağına inanıyorum. Alttan gelen çok kaliteli kadro var. Ben bunlara sadece cesaret tavsiye ediyorum. Gördüğünü çal.

"2 YILDIR KADIKÖY'DE KARŞILANDIĞIMI HATIRLAMIYORUM"

Ben 2 yıldır Kadıköy'e gidiyorum, karşılandığımı hatırlamıyorum. Taraftarın içinden geçiyoruz, turnikelerden geçiyoruz. Bir olumsuzluk olmadı. Fenerbahçe'nin taraftarı centilmendir.

Eleştirileri asla Fenerbahçe camiasına, taraftarına yapmıyoruz. Bize bir saldırıda bulunulursa, ona yanıt veririz. Öbür yanağımızı çevirmeyi biz pek sevmiyoruz. Bir karşılanma da beklemiyoruz. İlk geldiğimizde yemek daveti yaptık, katılmadılar. Saygı duyduk.

Loca istediler, verdik. Onlar verir mi? Vermezse de saygı duyarım. Ben oraya camiamı temsil etmeye gidiyorum, o temsilde bulunmak durumundayım. Benim için karşılanmak önemli değil, benim taraftarımın nasıl karşılandığı önemli.

"TARAFTARIMA HOPARLÖRDEN YÜKSES SES VERDİKTEN SONRA BENİ İSTERSEN ALTIN TAHTLA KARŞILA"

Benim taraftarıma yüksek sesli hoparlörden ses verirsen, beni istersen altın tahtla karşıla, hiçbir önemi yok. Benim 500-600'e yakın taraftarım duyma zorluğu yaşadı. Gözlemci gelince hoparlörün sesi kısılıyor, gözlemci gidince maksimuma getiriliyor. Bunu yapmayın.

Lütfen taraftarımıza iyi davranın. Bu bir spor müsabakası, Mohaç Meydan Muharebesi'ne gitmiyoruz. Yeneriz, yeniliriz. Fark yeriz, fark atarız. Bunlar olabilir, bunlar güzellikler. Bunu gerginliğe yöneltmeyelim, düşmanlığa yöneltmeyelim. Gülelim, takılalım.

"20 YILDIR KADIKÖY'DE KAZANAMIYORUZ..."

20 yıldır Kadıköy'de kazanamıyoruz, tebrik etmek gerekir ama bu kırılacak. Ama benim dönemimde, ama başka birinin döneminde. O gün pazar günü mü? İnşallah o gün pazar günü olur.

MBAYE DIAGNE KONUSU

Diagne konusuyla alakalı Brugge'le gerilimimiz oldu. 13 milyon yatırım yaptığımız bir oyuncunun heder olmasını istemeyiz. Çok sert bir uyarıda bulunduk bununla alakalı. Brugge başkanı konuya el attı, düzenli antrenmanlara başlattı. Aradaki mali sorunları da hallettik.

TSYD’NİN DUYURDUĞU AÇIK OTURUMA DAİR…

Bir davet bildiğim kadarıyla davete katılacaklara söylenir. Alternatif tarihler ve saatler vermek zorundasınız, saatim ve günüm uygunsa giderim diğer başkanlar da uygunsa. Bana intikal eden bir şey yok.

Valimizden telefon geldi, dört büyük kulübün başkanı ve TFF başkanının olacağı bir toplantı düzenlenecek Valilik binasında. Benim yüzüm eskiyecek televizyona çıka çıka, benim televizyona çıkma gayem yok.

Er meydanından kaçılmaz. Saat ve tarih uygun olsun yeter.

“KADIN FUTBOL ŞUBESİ’Nİ AÇMA PLANIMIZ VAR”

Branş açmak çok kolay ama onu sürdürmek daha önemli. Biz şu anda mali durumu dengelemek durumundayız. Yapılandırma sürecindeyiz ama Kadın Futbol Şubesi'ni zamanı geldiğinde açma planımız var.