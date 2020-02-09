Mustafa Cengiz: Ali Koç her gün televizyonda ağlıyor!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kasımpaşa maçının ardından basın mensuplarına konuştu ve Ali Koç'un son açıklamalarına sert yanıt verdi.
"BU BİR SAVAŞ DEĞİL!"
Değerli arkadaşlar ben genelde maç sonu konuşmuyorum. Yenilince insan üzüntüden ağır konuşabiliyor. Yenince aşırı sevinçten yanlış konuşabiliyor. Rakibe ve oynanan futbola saygı açısından pek konuşmuyorum. Ancak olaylar o hale geldi ki, konuşmayı yapmak durumunda kaldım. Bu bir savaş değil. Rakipler bizim düşmanımız değil.
"SOKAĞA DÖKECEK SÖYLEMLERDEN KAÇINALIM"
Lütfen futbolu toplumun nefret haline getirmeyelim. İnsanları kendi başarısızlıklarımız için insanları sokağa dökebilecek anlamına gelecek söylentilerden kaçınalım. Biz bütün rakiplerimize saygı duyuyoruz.
"HER GÜN TABİRİ CAİZSE TV'YE ÇIKIP AĞLIYORSUNUZ
Şunu da anlamıyorum. Geçen yıl Kasım ayıydı. Rusya'daydık. 1 saat önce 17 kulüp adına sadece 8 kulübün imzaladığı bildiri yayınladı. Bu bildiriyi hazırlayan kişinin baş aktörlerden birini bugün şiddetle hakemlerden şikayet etmesini anlayamıyorum. Siz hakemler de insandır hata yapabilir derken, şimdi ne oldu o hakemlere? Tabiri caizse her gün TV'ye çıkıp ağlıyorsunuz. Diğer başkanları da ikna etsinler ben buluşmaya varım. TV'ye çıkmayı çok seviyor bazı başkanlar, neredeyse bazı başkanlar haber bültenlerini sunacak. Muhabirler elinizden ekmek gidebilir dikkatli olun."
Galatasaray, Kasımpaşa’yı deplasmanda 3-0 mağlup etti ve ligde oynadığı son 5 maçını kazanmayı başardı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ali Koç'un açıklamalarına sert yanıt verdi.
Galatasaray'da Fatih Terim'in jokeri olan Ryan Donk, Kasımpaşa maçında önemli bir gelir elde etti.
Fenerbahçe'de son olarak Alanyaspor maçında yaşananların ardından öfke dinmiyor.
Medipol Başakşehir ile sahasında 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay, “Hakemler bizimle ilgili VAR'a gitmiyor. Bir gitseler belki görecekler." dedi.
Süper Lig'de haftanın sonucu merakla beklenen maçında Sivasspor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Mücadele Yatabare ve Demba Ba'nın karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.Süper Lig'de 21. hafta maçında Demir Grup Sivasspor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.