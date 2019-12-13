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Muslera'ya rağmen hezimet

Muslera'ya rağmen hezimet

G.Saray’ın Uruguaylı kalecisi Muslera, Şampiyonlar Ligi grup etabının en çok kurtarış yapan ismi oldu. Ona rağmen Sarı-Kırmızılılar, grubunu -13 averajla tamamladı.

AKŞAM

MUSLERA, grubu -13 averajla bitiren Galatasaray’da bu tablonun daha da kötü olmasını engelledi. Muslera bu sezon Şampiyonlar Ligi’nin en çok kurtarış yapan kalecisi oldu. Uruguaylı file bekçisi, Devler Ligi’nde çıktığı 6 maçta 33 kurtarışa imza attı. Muslera’nın 33 kurtarışını, 29 kurtarış ile Lokomotiv Moskova kalecisi Guilherme takip etti. Slavia Prag kalecisi Ondreh Kolar grup etabını 26 kurtarış ile kapattı. A Grubu’nda Real Madrid, PSG ve Club Brugge ile mücadele eden Galatasaray, oynadığı 6 maç sonunda aldığı 2 beraberlikle son sırada yer aldı. Brugge ile karşılaştığı her iki maçtan eşitlikle ayrılan Aslan, Real Madrid’e 1-0 ve 6-0’lık skorlar ile kaybetti. PSG’ye ilk maçta 1-0 yenilen Cim-Bom, son maçta ise deplasmandan 5-0’lık mağlubiyetle ayrıldı. Galatasaray’ın grup etabındaki tek golünü Adem Büyük, Club Brugge ağlarına gönderdi.


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